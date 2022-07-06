https://sputnik-georgia.ru/20220706/prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-v-ubiystve-grazhdaninu-azerbaydzhana-268259399.html

Прокуратура Грузии предъявила обвинение в убийстве гражданину Азербайджана

Прокуратура Грузии предъявила обвинение в убийстве гражданину Азербайджана

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T19:50+0400

2022-07-06T19:50+0400

2022-07-06T19:54+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение гражданину Азербайджана по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью в городе Марнеули на востоке Грузии.Задержанный также обвиняется в "незаконном приобретении, хранении, ношении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, "незаконном ввозе через таможенную границу Грузии огнестрельного оружия и боеприпасов", а также в "незаконном пересечении государственной границы Грузии". В случае признания судом его вины, задержанному грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Кровавая разборка в Марнеули - жестоко убит молодой мужчина >>Следствие установило, что 3 июля в Марнеули гражданин Азербайджана из мести на почве конфликта, который возник между ним и жертвой в прошлом, несколько раз выстрелил в мужчину из пистолета, после чего произвел контрольный выстрел.В результате полученных множественных ранений пострадавший скончался сразу после госпитализации.Следствие также установило, что задержанный в июне 2022 года незаконно пересек государственную границу Грузии и незаконно ввез в страну огнестрельное оружие и боеприпасы.Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.

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грузия, новости, происшествия, марнеули, генеральная прокуратура грузии