https://sputnik-georgia.ru/20220706/vyyavleny-pervye-sluchayu-zarazheniya-ospoy-sredi-detey---zayavlenie-voz-268263799.html

Выявлены первые случаи заражения оспой среди детей - заявление ВОЗ

Выявлены первые случаи заражения оспой среди детей - заявление ВОЗ

Чаще всего инфицирование детей наступает в результате контактов в домашних условиях 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T22:47+0400

2022-07-06T22:47+0400

2022-07-06T22:50+0400

в мире

общество

новости

всемирная организация здравоохранения

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/10/266661650_0:228:3076:1958_1920x0_80_0_0_3635c86008e50f172eff16532b1949fc.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. В мире появились первые сообщения о выявлении случаев заражения оспой обезьян среди детей, заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.По последним данным ВОЗ, с начала года в 58 странах выявлено более шести тысяч случаев заражений оспой обезьян среди людей. Также сообщалось только об одном случае летального исхода (у мужчины был ослабленный иммунитет на фоне другой болезни).По словам Льюис, чаще всего инфицирование наступает в результате контактов в домашних условиях.Симптомы оспы обезьянКомитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал осуществлять контроль за распространением вируса.Оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание. Оно передается человеку от животных и от человека человеку. Симптомы этого заболевания у человека схожи с симптомами, которые в прошлом наблюдались у пациентов с натуральной оспой, однако они менее серьезные.Возможна ли эпидвспышка оспы обезьян в Грузии? >>Обычно заразившиеся этим вирусом люди выздоравливают за несколько недель, но у некоторых бывают и осложнения. Среди первых симптомов оспы обезьян – лихорадка, головная и мышечная боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.Может появиться сыпь, которая чаще всего начинается на лице, а потом распространяется и на другие части тела.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, общество, новости, всемирная организация здравоохранения, оспа обезьян