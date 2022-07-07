https://sputnik-georgia.ru/20220707/chislo-turistov-iz-rossii-v-gruziyu-vyroslo-v-pyat-raz-268266617.html

Число туристов из России в Грузию выросло в пять раз

Число туристов из России в Грузию выросло в пять раз

Наибольшее число визитов в Грузию в январе-мае 2022 году осуществили граждане Турции – 262 тысячи 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T09:01+0400

2022-07-07T09:01+0400

2022-07-07T09:27+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. В январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысяча граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем в 2019, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.По данным ведомства, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2022 года выросло на 234,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Грузия за шесть месяцев с начала года приняла 1,6 миллиона международных визитеров, и на 57,9% меньше, чем до пандемии в 2019 году."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году >>Из общего числа визитов 1,2 миллиона были туристическими, что на 186,3% больше, чем в январе-июне 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 56,8%.Лидеры по визитам в ГрузиюПо данным Национальной администрации туризма, наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2022 году осуществили граждане Турции –262,1 тысяча, что на 112,6% больше, чем в 2021 году, и на 47,5% меньше, чем в 2019 году.Также выросло число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе-июне они въезжали в Грузию 122,9 тысячи раз. Это больше на 159,3%, чем за тот же период 2021 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 58,4% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем – 40,7% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались почти 403,2 тысячи путешественников.

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грузия, экономика, туризм, национальная администрация туризма грузии, россия, турция