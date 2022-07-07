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"Динамо" Батуми сыграло вничью в матче Лиги чемпионов в Словакии

"Динамо" Батуми сыграло вничью в матче Лиги чемпионов в Словакии

Ответный матч между командами состоится 13 июля в Батуми на стадионе "Аджарабет Арена" 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T07:32+0400

2022-07-07T07:32+0400

2022-07-07T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. В первом матче первого квалификационного этапа Лиги чемпионов батумское "Динамо" сыграло вничью 0:0 с братиславским "Слованом" в гостях.Матч прошел в напряженной борьбе в целом с преимуществом хозяев, однако батумцам удавалось проводить острые контратаки. На 42-й минуте игры с поля за вторую желтую карточку был удален капитан динамовцев Мамука Кобахидзе, и весь второй тайм грузинские футболисты провели в меньшинстве. Но "Динамо" сумело отстоять свои ворота и нулевая ничья оставляет чемпиону Грузии отличные шансы на выход во второй этап.Отметим, что братиславскую команду тренирует бывший наставник сборной Грузии Владимир Вайсс, а в составе "Слована" в матче против "Динамо" играли три грузинских футболиста – Гурам Кашия, Джаба Канкава и Георгий Чакветадзе.Ответный матч между командами состоится 13 июля в Батуми на стадионе "Аджарабет Арена".Определены соперники грузинских клубов в следующем раунде еврокубков >>Сегодня, 7 июля, три грузинских клуба – "Динамо" Тбилиси, "Сабуртало" Тбилиси и "Дила" Гори – стартуют в розыгрыше Лиги конференций.Тбилисское "Динамо" сыграет с эстонским "Пайде Линамеесконд", "Дила" – с финским "Куопио", а "Сабуртало" – с албанским "Партизаном". Причем динамовцы и сабурталинцы сыграют дома, а горийцы проведут матч в Финляндии.Ответные игры состоятся 14 июля.

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грузия, новости, спорт, мамука кобахидзе, владимир вайсс, гурам кашия, джаба канкава, футбол, лига чемпионов уефа, фк "динамо" батуми