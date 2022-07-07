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Иран назвал "Спутник V" лучшей среди пяти вакцин по результатам исследования
Иран назвал "Спутник V" лучшей среди пяти вакцин по результатам исследования
"Спутник V" продемонстрировал лучшие результаты по защите от заражения коронавирусом после вакцинации 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T18:43+0400
2022-07-07T18:43+0400
2022-07-07T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. "Спутник V" обеспечивает лучшую защиту против заражения коронавирусом после вакцинации, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Такое заявление было сделано по результатам исследования пяти вакцин в Иране с участием 3,6 тысячи человек. Итоги работ опубликованы коллективом ученых, представляющих различные медицинские научные центры Ирана, на сайте научных публикаций Research Square,.В сообщении отмечается, что по итогам исследования "Спутник V" продемонстрировал лучшие результаты по защите от заражения коронавирусом после вакцинации: доля участников, заразившихся коронавирусом, составила 3,13% от общего числа вакцинированных российским препаратом (Sinopharm – 4,23%, AstraZeneca – 6,22%)".РПФИ подчеркивает, что ранее уникальное независимое исследование в Венгрии по прямому сравнению пяти вакцин против коронавируса ("Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca) на основе данных 3,7 миллиона человек в период с января по июнь 2021 года продемонстрировало, что "Спутник V" имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98% и эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции.Когда завершится пандемия – мнение главного инфекциониста Грузии >>РФПИ является основным инвестором в разработку и производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", применение которых помогло защитить миллионы жизней. "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиарда человек, а "Спутник Лайт" — более чем в 30 странах."Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит. Высокая безопасность и эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" подтверждена более чем 50 исследованиями и данными о вакцинации из более чем 10 стран.
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в мире, общество, новости, спутник v, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
Иран назвал "Спутник V" лучшей среди пяти вакцин по результатам исследования
"Спутник V" продемонстрировал лучшие результаты по защите от заражения коронавирусом после вакцинации
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. "Спутник V" обеспечивает лучшую защиту против заражения коронавирусом после вакцинации, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Такое заявление было сделано по результатам исследования пяти вакцин в Иране с участием 3,6 тысячи человек. Итоги работ опубликованы коллективом ученых, представляющих различные медицинские научные центры Ирана, на сайте научных публикаций Research Square,.
"Исследование проводилось на основе анализа данных 3591 студента-медика, полностью вакцинированных "Спутником V", вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, а также индийской Bharat Biotech и иранской COVIran Barrekat в период с марта по август 2021 года", - говорится в сообщении РФПИ.
В сообщении отмечается, что по итогам исследования "Спутник V" продемонстрировал лучшие результаты по защите от заражения коронавирусом после вакцинации: доля участников, заразившихся коронавирусом, составила 3,13% от общего числа вакцинированных российским препаратом (Sinopharm – 4,23%, AstraZeneca – 6,22%)".
РПФИ подчеркивает, что ранее уникальное независимое исследование в Венгрии по прямому сравнению пяти вакцин против коронавируса ("Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca) на основе данных 3,7 миллиона человек в период с января по июнь 2021 года продемонстрировало, что "Спутник V" имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98% и эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции.
РФПИ является основным инвестором в разработку и производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", применение которых помогло защитить миллионы жизней. "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиарда человек, а "Спутник Лайт" — более чем в 30 странах.
"Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит. Высокая безопасность и эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" подтверждена более чем 50 исследованиями и данными о вакцинации из более чем 10 стран.