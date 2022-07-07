https://sputnik-georgia.ru/20220707/poluchenie-grazhdanstva-armenii-budet-uproscheno-268297609.html

Получение гражданства Армении будет упрощено

Получение гражданства Армении будет упрощено

Отныне вместо подачи заявления и заполнения анкеты лицо, претендующее на получение армянского гражданства, будет выполнять лишь одно действие 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T17:56+0400

2022-07-07T17:56+0400

2022-07-07T18:17+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июля - Sputnik. Правительство Армении упростит порядок получения гражданства страны, сообщает Sputnik Армения.Соответствующие технические поправки были внесены в порядок проверки знаний армянского языка и Конституции для лиц, претендующих на получение гражданства, в ходе заседания кабмина в четверг.Согласно новому порядку, отныне вместо подачи заявления и заполнения анкеты заявитель будет выполнять лишь одно действие: представит единую анкету-заявку.Целью подобного решения является упрощение администрирования и установление единого документа, что исходит также из вступивших в силу с 25 июня текущего года поправок в "Закон о гражданстве Республики Армения".

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