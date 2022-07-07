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Получение гражданства Армении будет упрощено
Получение гражданства Армении будет упрощено
Отныне вместо подачи заявления и заполнения анкеты лицо, претендующее на получение армянского гражданства, будет выполнять лишь одно действие 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T17:56+0400
2022-07-07T17:56+0400
2022-07-07T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июля - Sputnik. Правительство Армении упростит порядок получения гражданства страны, сообщает Sputnik Армения.Соответствующие технические поправки были внесены в порядок проверки знаний армянского языка и Конституции для лиц, претендующих на получение гражданства, в ходе заседания кабмина в четверг.Согласно новому порядку, отныне вместо подачи заявления и заполнения анкеты заявитель будет выполнять лишь одно действие: представит единую анкету-заявку.Целью подобного решения является упрощение администрирования и установление единого документа, что исходит также из вступивших в силу с 25 июня текущего года поправок в "Закон о гражданстве Республики Армения".
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
армения, новости, общество, гражданство
Получение гражданства Армении будет упрощено
17:56 07.07.2022 (обновлено: 18:17 07.07.2022)
Отныне вместо подачи заявления и заполнения анкеты лицо, претендующее на получение армянского гражданства, будет выполнять лишь одно действие
ТБИЛИСИ, 7 июля - Sputnik.
Правительство Армении упростит порядок получения гражданства страны, сообщает Sputnik Армения
.
Соответствующие технические поправки были внесены в порядок проверки знаний армянского языка и Конституции для лиц, претендующих на получение гражданства, в ходе заседания кабмина в четверг.
Согласно новому порядку, отныне вместо подачи заявления и заполнения анкеты заявитель будет выполнять лишь одно действие: представит единую анкету-заявку.
Целью подобного решения является упрощение администрирования и установление единого документа, что исходит также из вступивших в силу с 25 июня текущего года поправок в "Закон о гражданстве Республики Армения".