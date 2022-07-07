https://sputnik-georgia.ru/20220707/ryad-politicheskikh-partiy-gruzii-trebuyut-umenshit-barer-na-vyborakh-v-parlament-268299108.html

Ряд политических партий Грузии требуют уменьшить барьер на выборах в парламент

Ряд политических партий Грузии требуют уменьшить барьер на выборах в парламент

Согласно действующей системе, выборы в парламент до 2024 года проводятся по смешанной системе с 2% барьером для партий, а начиная с 2024 по пропорциональной... 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T19:15+0400

2022-07-07T19:15+0400

2022-07-07T19:15+0400

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конституция грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Двенадцать мелких оппозиционных парламентских и непарламентских партий предложили правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" снизить максимально проходной барьер и разрешить создавать блоки."Грузинская мечта" заявила о готовности после получения Грузией статуса кандидата в ЕС изменить Конституцию и снизить проходной барьер для партий с 5% до 2% на парламентских выборах по пропорциональной системе с 2024 года включительно.По их мнению, подобные изменения станут гарантией многообразия политического спектра и исключит единоличное правление одной партии.Также, по их мнению, возвращение участия в выборах избирательных блоков сможет консолидировать политический спектр Грузии и партиям не придется выбирать между двумя доминирующими политическими силами для получения мест в парламенте.Впервые идея естественного барьера на парламентских выборах была выдвинута основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили в 2019 году. По подготовленным на основании этой идеи поправкам, выборы должны проходить только пропорциональной системе с естественным барьером. Однако из-за недовольства депутатов поправки провалились.В Грузии собираются понизить барьер для партий на выборах >>Согласно действующей системе, выборы в парламент до 2024 года проводятся по смешанной системе с 2% барьером для партий, а начиная с 2024 по пропорциональной системе с барьером 5%.Как показали последние выборы в органы самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер смогла в 2021 году преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии". Остальные восемь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1 -1,5% избирателей, пришедших на выборах.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, парламентские выборы, конституция грузии