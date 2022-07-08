https://sputnik-georgia.ru/20220708/gensek-gruzinskoy-mechty-ne-verit--oppozitsii-268342123.html

Генсек "Грузинской мечты" не верит оппозиции

Генсек "Грузинской мечты" не верит оппозиции

Правящая партия готова сделать шаг к снижению поляризации, заявил генсек "Грузинской мечты" 08.07.2022, Sputnik Грузия

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Нет уверенности, что часть оппозиции предпримет шаги к снижению политической поляризации, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили провел в четверг первую встречу с представителями оппозиционных партий по выполнению условий Евросовета для получения статуса кандидата в ЕС до конца года. На встречу пришли депутаты лишь от четырех партий из 10 представленных в парламенте. На встрече оппозиции было предложено сделать мониторинг отношения политических партий, их риторики и подхода, для выявления уровня поляризации.Он также отметил, что правящая партия готова сделать шаг к снижению поляризации."Это надо выполнить, чтобы Грузия получила статус кандидата. У меня есть свое видение, как все должно происходить. Но я действительно не уверен, что все предпримут шаги, но есть и такие, кто хочет деполяризации", - сказал Каладзе.Шаг к снижению поляризации в грузинской политике: что предложила правящая партия >>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.

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грузия, новости, политика, каха каладзе, грузинская мечта, оппозиция