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Генсек "Грузинской мечты" не верит оппозиции
Генсек "Грузинской мечты" не верит оппозиции
Правящая партия готова сделать шаг к снижению поляризации, заявил генсек "Грузинской мечты" 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T22:31+0400
2022-07-08T22:31+0400
2022-07-08T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Нет уверенности, что часть оппозиции предпримет шаги к снижению политической поляризации, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили провел в четверг первую встречу с представителями оппозиционных партий по выполнению условий Евросовета для получения статуса кандидата в ЕС до конца года. На встречу пришли депутаты лишь от четырех партий из 10 представленных в парламенте. На встрече оппозиции было предложено сделать мониторинг отношения политических партий, их риторики и подхода, для выявления уровня поляризации.Он также отметил, что правящая партия готова сделать шаг к снижению поляризации."Это надо выполнить, чтобы Грузия получила статус кандидата. У меня есть свое видение, как все должно происходить. Но я действительно не уверен, что все предпримут шаги, но есть и такие, кто хочет деполяризации", - сказал Каладзе.Шаг к снижению поляризации в грузинской политике: что предложила правящая партия >>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.
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Генсек "Грузинской мечты" не верит оппозиции
22:31 08.07.2022 (обновлено: 22:43 08.07.2022)
Правящая партия готова сделать шаг к снижению поляризации, заявил генсек "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Нет уверенности, что часть оппозиции предпримет шаги к снижению политической поляризации, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили провел в четверг первую встречу с представителями оппозиционных партий по выполнению условий Евросовета для получения статуса кандидата в ЕС до конца года. На встречу пришли депутаты лишь от четырех партий из 10 представленных в парламенте. На встрече оппозиции было предложено сделать мониторинг отношения политических партий, их риторики и подхода, для выявления уровня поляризации.
"Я не слишком уверен, что оппозиция предпримет конкретные шаги к деполяризации. Хотя это одно из важных требований и условий Евросовета", - сказал Каладзе журналистам.
Он также отметил, что правящая партия готова сделать шаг к снижению поляризации.
"Это надо выполнить, чтобы Грузия получила статус кандидата. У меня есть свое видение, как все должно происходить. Но я действительно не уверен, что все предпримут шаги, но есть и такие, кто хочет деполяризации", - сказал Каладзе.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.