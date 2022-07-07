https://sputnik-georgia.ru/20220707/shag-k-snizheniyu-polyarizatsii-v-gruzinskoy-politike-chto-predlozhila-pravyaschaya-partiya-268304349.html

Шаг к снижению поляризации в грузинской политике: что предложила правящая партия

Шаг к снижению поляризации в грузинской политике: что предложила правящая партия

Оппозиция надеется, что власти пойдут на уступки, чтобы достичь компромисса в выполнении требований Евросовета 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T21:56+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложили партиям создать группу мониторинга по снижению поляризации в политики, оппозиция пока не согласна.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили провел в четверг первую встречу с представителями оппозиционных партий по выполнению условий Евосовета для получения статуса кандидата в ЕС до конца года. На встречу пришли депутаты от четырех партий. Представителей самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение" на встрече не было.По его словам, результаты мониторинга будут публиковаться и партии смогут сделать свои выводы. При этом он отметил, что сам мониторинг пока остается предметом обсуждения, так как позиции пока не согласованы.Между тем в оппозиции к вопросу внедрения мониторинга отнеслись прохладно.Однако часть партий все же настроена на диалог.Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета >>"Для меня лучшим шагом к снижению поляризации было бы начать с поправок в Конституцию, но позиция правящей силы – поправки в последнюю очередь. Но если процесс пойдет правильно, мы получим законы. Процесс сотрудничества эффективен, мы прислушиваемся друг к другу, и это может уменьшить поляризацию", - сказал представитель партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили.Для партии "Граждане" предложение "Грузинской мечты" оказалось неполным."Они предлагают создать некую группу мониторинга, которая будет мониторить и фиксировать технически, кто и когда использовал язык ненависти, Я думаю, что этого недостаточно, так как это поверхностно", - сказал представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>По его словам, он предложил дать оппозиции эфир на проправительственных каналах, а власти на оппозиционных."Нужно начать настоящие дебаты между оппозицией и властью. Это в конечном итоге поможет уменьшить поляризацию", - сказал Иоселиани.А вот для партии "Для Грузии" предложение власти оказались недостаточным.Со своей повесткой дня пришла на встречу и представитель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе."Для меня было важно, увидит ли "Грузинская мечта", в частности спикер, необходимость того, чтобы оппозиция была вовлечена в процесс. Чтобы процесс был инклюзивным, необходимо идти на компромиссы и предпринимать шаги", - сказала Самнидзе.По ее словам, она разочарована встречей, а в особенности заявлением председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, который до встречи назвал оппозицию "радикальной"."Грузинская мечта" не готова к компромиссам", — сказала Самнидзе.Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии >>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта, оппозиция