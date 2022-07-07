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Шаг к снижению поляризации в грузинской политике: что предложила правящая партия
Шаг к снижению поляризации в грузинской политике: что предложила правящая партия
Оппозиция надеется, что власти пойдут на уступки, чтобы достичь компромисса в выполнении требований Евросовета 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T21:56+0400
2022-07-07T21:56+0400
2022-07-07T22:16+0400
грузия
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шалва папуашвили
грузинская мечта
оппозиция
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложили партиям создать группу мониторинга по снижению поляризации в политики, оппозиция пока не согласна.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили провел в четверг первую встречу с представителями оппозиционных партий по выполнению условий Евосовета для получения статуса кандидата в ЕС до конца года. На встречу пришли депутаты от четырех партий. Представителей самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение" на встрече не было.По его словам, результаты мониторинга будут публиковаться и партии смогут сделать свои выводы. При этом он отметил, что сам мониторинг пока остается предметом обсуждения, так как позиции пока не согласованы.Между тем в оппозиции к вопросу внедрения мониторинга отнеслись прохладно.Однако часть партий все же настроена на диалог.Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета >>"Для меня лучшим шагом к снижению поляризации было бы начать с поправок в Конституцию, но позиция правящей силы – поправки в последнюю очередь. Но если процесс пойдет правильно, мы получим законы. Процесс сотрудничества эффективен, мы прислушиваемся друг к другу, и это может уменьшить поляризацию", - сказал представитель партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили.Для партии "Граждане" предложение "Грузинской мечты" оказалось неполным."Они предлагают создать некую группу мониторинга, которая будет мониторить и фиксировать технически, кто и когда использовал язык ненависти, Я думаю, что этого недостаточно, так как это поверхностно", - сказал представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>По его словам, он предложил дать оппозиции эфир на проправительственных каналах, а власти на оппозиционных."Нужно начать настоящие дебаты между оппозицией и властью. Это в конечном итоге поможет уменьшить поляризацию", - сказал Иоселиани.А вот для партии "Для Грузии" предложение власти оказались недостаточным.Со своей повесткой дня пришла на встречу и представитель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе."Для меня было важно, увидит ли "Грузинская мечта", в частности спикер, необходимость того, чтобы оппозиция была вовлечена в процесс. Чтобы процесс был инклюзивным, необходимо идти на компромиссы и предпринимать шаги", - сказала Самнидзе.По ее словам, она разочарована встречей, а в особенности заявлением председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, который до встречи назвал оппозицию "радикальной"."Грузинская мечта" не готова к компромиссам", — сказала Самнидзе.Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии >>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта, оппозиция
Шаг к снижению поляризации в грузинской политике: что предложила правящая партия
21:56 07.07.2022 (обновлено: 22:16 07.07.2022)
Оппозиция надеется, что власти пойдут на уступки, чтобы достичь компромисса в выполнении требований Евросовета
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложили партиям создать группу мониторинга по снижению поляризации в политики, оппозиция пока не согласна.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили провел в четверг первую встречу с представителями оппозиционных партий по выполнению условий Евосовета для получения статуса кандидата в ЕС до конца года. На встречу пришли депутаты от четырех партий. Представителей самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение" на встрече не было.
"Мы предложили оппозиции сделать мониторинг отношения политических партий, их риторики и подхода. Это не значит цензуры, как это может кто-то воспринять, а просто стандарт и отношение к избирателям, снижение агрессивной кампании", - сказал Оханашвили.
По его словам, результаты мониторинга будут публиковаться и партии смогут сделать свои выводы. При этом он отметил, что сам мониторинг пока остается предметом обсуждения, так как позиции пока не согласованы.
Между тем в оппозиции к вопросу внедрения мониторинга отнеслись прохладно.
Однако часть партий все же настроена на диалог.
"Для меня лучшим шагом к снижению поляризации было бы начать с поправок в Конституцию, но позиция правящей силы – поправки в последнюю очередь. Но если процесс пойдет правильно, мы получим законы. Процесс сотрудничества эффективен, мы прислушиваемся друг к другу, и это может уменьшить поляризацию", - сказал представитель партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили.
Для партии "Граждане" предложение "Грузинской мечты" оказалось неполным.
"Они предлагают создать некую группу мониторинга, которая будет мониторить и фиксировать технически, кто и когда использовал язык ненависти, Я думаю, что этого недостаточно, так как это поверхностно", - сказал представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани.
По его словам, он предложил дать оппозиции эфир на проправительственных каналах, а власти на оппозиционных.
"Нужно начать настоящие дебаты между оппозицией и властью. Это в конечном итоге поможет уменьшить поляризацию", - сказал Иоселиани.
А вот для партии "Для Грузии" предложение власти оказались недостаточным.
"Для нашей команды категорически неприемлемо, чтобы какая-либо сторона осуществляла важнейший процесс, именуемый реализацией реформ, для того, чтобы Грузия в декабре получила статус кандидата", - сказала депутат от партии Ана Букучури.
Со своей повесткой дня пришла на встречу и представитель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе.
"Для меня было важно, увидит ли "Грузинская мечта", в частности спикер, необходимость того, чтобы оппозиция была вовлечена в процесс. Чтобы процесс был инклюзивным, необходимо идти на компромиссы и предпринимать шаги", - сказала Самнидзе.
По ее словам, она разочарована встречей, а в особенности заявлением председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, который до встречи назвал оппозицию "радикальной".
"Грузинская мечта" не готова к компромиссам", — сказала Самнидзе.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.
Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.