https://sputnik-georgia.ru/20220708/lechenie-saakashvili-nevozmozhno---nevrolog-o-sostoyanii-eks-prezidenta-268330941.html
"Лечение Саакашвили невозможно" - невролог о состоянии экс-президента
"Лечение Саакашвили невозможно" - невролог о состоянии экс-президента
Экс-президента в больнице навестили его невролог Отар Тоидзе и мать Гиули Аласания 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T15:58+0400
2022-07-08T15:58+0400
2022-07-08T16:45+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Лечение заболевания осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в нынешних условиях невозможно, заявил невролог Отар Тоидзе журналистам.Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамеди", куда его перевели 12 мая из руставской тюрьмы. Саакашвили не присутствовал на нескольких последних судебных процессах, как объясняют его адвокаты, по состоянию здоровья осужденного.В пятницу Тоидзе вместе с руководителем центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани в пятницу навестил Саакашвили в клинике.Вместе с тем, мать Саакашвили Гиули Аласания утверждает, что состояние здоровья его сына не изменилось и у него по-прежнему есть слабость. По ее словам, необходимо ускорить процесс привлечения иностранных врачей к лечению. "Необходимо провести нормальное лечение и поставить правильный диагноз", - заявила Аласания.На вопрос, какие жалобы есть у Саакашвили, Аласания ответила, что ему сложно нормально двигаться и он предпочитает лежать.Ранее один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что лицо Саакашвили покрыто черными пигментными пятнами и похоже на лицо покойника.По словам адвоката, Саакашвили должны отсрочить отбывание наказания и при необходимости отправить на лечение за границу, так как в Грузии такие заболевания не лечат. При этом Хачапуридзе не уточнил, о каком конкретно заболевании идет речь"У Саакашвили лицо покойника" – адвокат экс-президента требует отсрочки наказания>>Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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новости, грузия, общество, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, тбилиси, тбилисский городской суд
"Лечение Саакашвили невозможно" - невролог о состоянии экс-президента
15:58 08.07.2022 (обновлено: 16:45 08.07.2022)
Экс-президента в больнице навестили его невролог Отар Тоидзе и мать Гиули Аласания
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Лечение заболевания осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в нынешних условиях невозможно, заявил невролог Отар Тоидзе журналистам.
Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамеди", куда его перевели 12 мая из руставской тюрьмы. Саакашвили не присутствовал на нескольких последних судебных процессах, как объясняют его адвокаты, по состоянию здоровья осужденного.
В пятницу Тоидзе вместе с руководителем центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани в пятницу навестил Саакашвили в клинике.
"Мы утверждаем, что лечение заболевания в этих условиях невозможно. Он находится в тюремных условиях, нет разницы он будет находится в Рустави (руставская тюрьма - ред.) или в клинике", - заявил Тоидзе журналистам.
Вместе с тем, мать Саакашвили Гиули Аласания утверждает, что состояние здоровья его сына не изменилось и у него по-прежнему есть слабость. По ее словам, необходимо ускорить процесс привлечения иностранных врачей к лечению.
"Необходимо провести нормальное лечение и поставить правильный диагноз", - заявила Аласания.
На вопрос, какие жалобы есть у Саакашвили, Аласания ответила, что ему сложно нормально двигаться и он предпочитает лежать.
Ранее один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что лицо Саакашвили покрыто черными пигментными пятнами и похоже на лицо покойника.
По словам адвоката, Саакашвили должны отсрочить отбывание наказания и при необходимости отправить на лечение за границу, так как в Грузии такие заболевания не лечат. При этом Хачапуридзе не уточнил, о каком конкретно заболевании идет речь
Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.