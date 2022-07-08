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Премьер Грузии: правительство страны не уйдет в отставку
Премьер Грузии: правительство страны не уйдет в отставку
Демонстрации в Тбилиси в последнее время, как и многие другие ранее, завершились безрезультатно, заявил премьер 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T20:43+0400
2022-07-08T20:43+0400
2022-07-08T20:44+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Правительство Грузии остается стабильным и не собирается уходить в отставку, несмотря на демонстрации, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге в Австрии.В Грузии движение "Домой в Европу" провело в понедельник акцию с требованием отставки правительства. Причиной требования стал отказ Евросовета предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.Для получения статуса кандидата Грузия должна выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.
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грузия, политика, новости, правительство грузии, ираклий гарибашвили, отставка
Премьер Грузии: правительство страны не уйдет в отставку
20:43 08.07.2022 (обновлено: 20:44 08.07.2022)
Демонстрации в Тбилиси в последнее время, как и многие другие ранее, завершились безрезультатно, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Правительство Грузии остается стабильным и не собирается уходить в отставку, несмотря на демонстрации, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге в Австрии.
В Грузии движение "Домой в Европу" провело в понедельник акцию с требованием отставки правительства. Причиной требования стал отказ Евросовета предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.
"Проведение демонстраций характерно для любой демократической страны, но я хочу сказать, что демонстрации в Тбилиси, как и многие другие ранее, завершились безрезультатно. Правительство стабильно, устойчиво и сильно, и мы продолжаем двигаться вперед", - сказал Гарибашвили.
Для получения статуса кандидата Грузия должна выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.
Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.