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Путин: российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго ЕС
Путин: российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго ЕС
Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, отметил Путин 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T19:56+0400
2022-07-08T19:56+0400
2022-07-08T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Российским компаниям необходимо подготовиться к нефтяному эмбарго в из-за нового санкционного пакета ЕС, заявил Владимир Путин.При этом глава государства добавил, что объемы производства этого вида топлива в стране растут.При этом президент РФ отметил, что европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ."Результат таких действий ожидаем - это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств", - сказал ПутинВсе это, по его словам, "еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят".Газ стал самым ходовым товаром и цены на него стремительно растут - Bloomberg >>Владимир Путин сообщил, что многократно предупреждал коллег из европейских государств о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, экономика, владимир путин, в мире, цены на нефть, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин: российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго ЕС
Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, отметил Путин
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Российским компаниям необходимо подготовиться к нефтяному эмбарго в из-за нового санкционного пакета ЕС, заявил Владимир Путин.
"На днях, как известно, Евросоюз ввёл очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу", — сказал он на совещании с членами правительства.
При этом глава государства добавил, что объемы производства этого вида топлива в стране растут.
При этом президент РФ отметил, что европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ.
"Результат таких действий ожидаем - это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств", - сказал Путин
Все это, по его словам, "еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят".
Владимир Путин сообщил, что многократно предупреждал коллег из европейских государств о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.