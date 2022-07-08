https://sputnik-georgia.ru/20220708/putin-rossiyskie-kompanii-dolzhny-byt-gotovy-k-neftyanomu-embargo-es-268338841.html

Путин: российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго ЕС

Путин: российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго ЕС

Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, отметил Путин 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T19:56+0400

2022-07-08T19:56+0400

2022-07-08T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Российским компаниям необходимо подготовиться к нефтяному эмбарго в из-за нового санкционного пакета ЕС, заявил Владимир Путин.При этом глава государства добавил, что объемы производства этого вида топлива в стране растут.При этом президент РФ отметил, что европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ."Результат таких действий ожидаем - это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств", - сказал ПутинВсе это, по его словам, "еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят".Газ стал самым ходовым товаром и цены на него стремительно растут - Bloomberg >>Владимир Путин сообщил, что многократно предупреждал коллег из европейских государств о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, экономика, владимир путин, в мире, цены на нефть, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022