https://sputnik-georgia.ru/20220708/rossiya-v-etom-godu-mozhet-otmenit-vizy-dlya-grazhdan-gruzii---deputat-268333820.html

Россия в этом году может отменить визы для граждан Грузии - депутат

Россия в этом году может отменить визы для граждан Грузии - депутат

Заявление было сделано в Москве в ходе "Грузино-российского диалога 2022" 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T17:05+0400

2022-07-08T17:05+0400

2022-07-08T17:20+0400

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дмитрий лорткипанидзе

фонд горчакова

грузино-российские отношения

политика

отменит ли россия визы для граждан грузии?

отмена виз

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Россия уже в этом году может упростить визовый режим с Грузией, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.Российский политик принимает участие в "Грузино-российском диалоге 2022", который проходит в Москве с участием ведущих экспертов и журналистов Грузии и России."Огромное количество людей приезжают в Российскую Федерацию, поступают в вузы. Считаю, настало время отменить визовый режим и восстановить авиасообщение, так как их проблемы, связанные с этой темой, тормозят наши отношения. Максимально приложим усилия, чтобы в этом году был отменен визовый режим или упрощен", – заявил Тайсаев, отвечая на вопросы участников диалога.Первая часть "Грузино-российского диалога" при поддержке Фонда Горчакова прошла в Суздале, вторая - в Москве. В ходе мероприятия ведущие российские и грузинские политологи, экономисты, исследователи обсуждали актуальные вопросы отношений России и Грузии, в том числе проблемные точки, а также перспективы их разрешения. В качестве участников Диалога также выступают и финалисты конкурса студенческих эссе, целью которого было раскрыть потенциал молодежи Грузии и России в поиске путей развития двусторонних отношений."Важен сам диалог как форма общения двух сторон – это не только возможность услышать официальную позицию, здесь любой участник может высказать свою точку зрения, предложить тему для обсуждения. Речь идет о деловых и даже нестандартных, креативных предложениях, которые помогут продвинуть наши отношения вперед. Надеюсь, что такие встречи будут регулярными", – заявил советник исполнительного директора Фонда Горчакова Валерий Канторов, открывая мероприятие.Директор Грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что благодаря разумной политике нынешних властей Грузия не попала в список 50 недружественных России стран и наметились перспективы улучшения двусторонних отношений."Некоторые политологи открыто заговорили о том, что в перспективе Россия может способствовать активизации диалога между грузинскими и российскими властями и де-факто лидерами Абхазии и Южной Осетии. Несмотря на в целом спокойную, но сложную ситуацию в кавказском регионе, как руководитель Грузино-российского общественного центра имени Примакова с оптимизмом смотрю в будущее и полагаю, что здравый смысл в итоге возьмет верх и в результате активизации контактов между странами региона и в частности интенсификации в ближайшем будущем российско-грузинских отношений регион станет более безопасным с учетом интересов всех стран кавказского региона", – сказал Лорткипанидзе.Во время встреч говорили и об экономическом развитии региона Южного Кавказа. Директор Научного центра природных катастроф грузинского политехнического университета, профессор Университета им. Григол Робакидзе Темур Маисурадзе подчеркнул, что координация в законодательной сфере поможет снизить барьеры для грузинского и российского бизнеса."Грузия и Россия до сих пор не имеют договора о налогообложении – речь идёт об НДС. То есть если мы будем плотно работать с Россией, товары будут облагаться налогами два раза. Этот вопрос нужно решить как можно скорее. При этом экономические вопросы решаются куда быстрее, чем политические. Так что сотрудничество бизнеса позволит нам в дальнейшем продвинуться и в политике", - сказал эксперт.По словам Маисурадзе, диалог в Суздале и Москве был очень продуктивным, так как наметились пути решения определенных проблем."Грузино-российский диалог 2022" организован Фондом Горчакова совместно с Грузино-российским общественным центром имени Е.М. Примакова и продолжает традицию двусторонних мероприятий.

https://sputnik-georgia.ru/20220630/dmitriy-lortkipanidze-edet-na-konferentsiyu-v-moskvu-268049590.html

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россия, грузия, новости, дмитрий лорткипанидзе, фонд горчакова, грузино-российские отношения, политика, отменит ли россия визы для граждан грузии?, отмена виз