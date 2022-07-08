https://sputnik-georgia.ru/20220708/tamozhennye-administratsii-gruzii-i-armenii-usilyat-sotrudnichestvo-268339220.html

Таможенные администрации Грузии и Армении усилят сотрудничество

Таможенные администрации Грузии и Армении усилят сотрудничество

Электронный обмен информацией в оперативном режиме значительно упростит таможенные формальности и повысит эффективность контрольных мероприятий на границе двух... 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T20:19+0400

2022-07-08T20:19+0400

2022-07-08T20:19+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Грузия и Армения подписали протокол "О полном внедрении предварительной электронной системы обмена данными" между таможенными администрациями двух стран, говорится в сообщении министерства финансов Грузии.Протокол был подписан в рамках рабочего визита армянской делегации во главе с министром финансов Тиграном Хачатряном и председателем Комитета государственных доходов Рустамом Бадасяном, которые встретились с главой Минфина Грузии Лашей Хуцишвили и главой службы доходов министерства финансов Леваном Какавой.Реализация протокола будет способствовать эффективному сотрудничеству между таможенными администрациями, обеспечению соблюдения требований безопасности и легальной торговли.По информации Минфина Грузии, электронный обмен информацией в оперативном режиме значительно упростит таможенные формальности и повысит эффективность контрольных мероприятий как в пунктах пропуска, так и в экономических зонах оформления.Целью визита армянской делегации является взаимное сотрудничество, обмен опытом в области управления государственными финансами, бухгалтерского учета, отчетности и аудиторского надзора, а также в налоговом и таможенном направлениях и, как следствие, повышение эффективности соответствующих служб обоих стран.Как идет строительство "Моста дружбы" на границе Армении и Грузии >>В рамках встречи армянская делегация ознакомилась с вопросами макроэкономической политики в направлении прозрачности бюджета, а также с реформами, осуществленными Грузией за последние годы в налоговой и таможенной сфере.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Пассажиропоток между Грузией и Арменией по железной дороге вырос в пять раз >>В январе-мае 2022 года товарооборот между странами составил 388,2 миллиона долларов, что на 40,2% выше аналогичного показателя прошлого года.

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грузия, армения, новости, экономика, таможня, грузино-армянские отношения