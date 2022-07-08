https://sputnik-georgia.ru/20220708/tbilisskoe-dinamo-proigrala-na-svoem-pole-estonskoy-komande-268309168.html
Тбилисское "Динамо" проиграло на своем поле эстонской команде
Тбилисское "Динамо" проиграло на своем поле эстонской команде
В первом туре Лиги конференций все три грузинские команды уступили соперникам 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T07:32+0400
2022-07-08T07:32+0400
2022-07-08T07:58+0400
грузия
спорт
новости
фк "динамо" тбилиси
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23372/18/233721891_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6014be303f46ee2fa2aacfb445124130.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. "Динамо" Тбилиси проиграло первый матч первого квалификационного этапа Лиги конференции против эстонского "Пайдеса" на стадионе "Динамо Арена" в столице Грузии.Динамовцы атаковали с первой минуты и на 22-й минуте открыли счет. Торнике Киркитадзе вошел в штрафную с правого фланга и отпасовал на Давида Схиртладзе, который забил первый грузинский гол в нынешнем европейском сезоне – 1:0. В начале второго тайма гостям удалось сравнять счет – отличился Сим Лутс. Однако в через три минуты хозяева вновь вышли вперед. Быстрая контратака завершилась результативным ударом Левана Харабадзе.Клуб "Сабуртало" проиграл первый матч в Лиге конференций дома >>Гости восстановили равновесие на 80-й минуте. Гол забил Сингейт, который дважды опасно атаковал. Первый удар вратарь отразил, а во второй раз попал точно, и в этом эпизоде оборона "Динамо" тоже провалилась – 2:2. На 89-й минуте эстонцы забили третий гол в результате удара Пихта, а "Динамо" потерпело одно из самых болезненных поражений в истории своего существования – 2:3. Ответный матч состоится состоится 14 июля в Эстонии.Клуб "Дила" из Гори уступил в Лиге конференций в Финляндии >>Таким образом, в первом туре Лиги конференций все три грузинские команды уступили соперникам.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23372/18/233721891_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_ba59b3b8b466944582433c5e43eb6ea5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, фк "динамо" тбилиси, футбол
Тбилисское "Динамо" проиграло на своем поле эстонской команде
07:32 08.07.2022 (обновлено: 07:58 08.07.2022)
В первом туре Лиги конференций все три грузинские команды уступили соперникам
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. "Динамо" Тбилиси проиграло первый матч первого квалификационного этапа Лиги конференции против эстонского "Пайдеса" на стадионе "Динамо Арена" в столице Грузии.
Динамовцы атаковали с первой минуты и на 22-й минуте открыли счет. Торнике Киркитадзе вошел в штрафную с правого фланга и отпасовал на Давида Схиртладзе, который забил первый грузинский гол в нынешнем европейском сезоне – 1:0.
В начале второго тайма гостям удалось сравнять счет – отличился Сим Лутс. Однако в через три минуты хозяева вновь вышли вперед. Быстрая контратака завершилась результативным ударом Левана Харабадзе.
Гости восстановили равновесие на 80-й минуте. Гол забил Сингейт, который дважды опасно атаковал. Первый удар вратарь отразил, а во второй раз попал точно, и в этом эпизоде оборона "Динамо" тоже провалилась – 2:2. На 89-й минуте эстонцы забили третий гол в результате удара Пихта, а "Динамо" потерпело одно из самых болезненных поражений в истории своего существования – 2:3.
Ответный матч состоится состоится 14 июля в Эстонии.
Таким образом, в первом туре Лиги конференций все три грузинские команды уступили соперникам.