https://sputnik-georgia.ru/20220708/tbilisskoe-dinamo-proigrala-na-svoem-pole-estonskoy-komande-268309168.html

Тбилисское "Динамо" проиграло на своем поле эстонской команде

Тбилисское "Динамо" проиграло на своем поле эстонской команде

В первом туре Лиги конференций все три грузинские команды уступили соперникам 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. "Динамо" Тбилиси проиграло первый матч первого квалификационного этапа Лиги конференции против эстонского "Пайдеса" на стадионе "Динамо Арена" в столице Грузии.Динамовцы атаковали с первой минуты и на 22-й минуте открыли счет. Торнике Киркитадзе вошел в штрафную с правого фланга и отпасовал на Давида Схиртладзе, который забил первый грузинский гол в нынешнем европейском сезоне – 1:0. В начале второго тайма гостям удалось сравнять счет – отличился Сим Лутс. Однако в через три минуты хозяева вновь вышли вперед. Быстрая контратака завершилась результативным ударом Левана Харабадзе.Клуб "Сабуртало" проиграл первый матч в Лиге конференций дома >>Гости восстановили равновесие на 80-й минуте. Гол забил Сингейт, который дважды опасно атаковал. Первый удар вратарь отразил, а во второй раз попал точно, и в этом эпизоде ​​оборона "Динамо" тоже провалилась – 2:2. На 89-й минуте эстонцы забили третий гол в результате удара Пихта, а "Динамо" потерпело одно из самых болезненных поражений в истории своего существования – 2:3. Ответный матч состоится состоится 14 июля в Эстонии.Клуб "Дила" из Гори уступил в Лиге конференций в Финляндии >>Таким образом, в первом туре Лиги конференций все три грузинские команды уступили соперникам.

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