https://sputnik-georgia.ru/20220709/deputat-parlamenta-gruzii-razocharovan-otvetom-posla-ssha-268354549.html

Депутат парламента Грузии разочарован ответом посла США

Депутат парламента Грузии разочарован ответом посла США

Депутат посоветовал дипломату до конца дочитать его письмо и изучить настроения населения 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T20:31+0400

2022-07-09T20:31+0400

2022-07-09T20:31+0400

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сша

созар субари

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Дипломат должен быть более сдержанным, так депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили прокомментировал ответ на его вопросы посла США Келли Дегнан.Дегнан, отвечая на вопросы депутата, заявила, что не дочитала адресованное ей открытое письмо из-за переполненности теориями заговоров и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны.Он также посоветовал дипломату до конца дочитать его письмо и изучить настроения населения."Мы, граждане Грузии, хотели бы, чтобы послы, посещающие Грузию, лучше исследовали настроения в грузинском обществе, чтобы в будущем не возникало подобных недоразумений. На мой взгляд, это должно быть частью их работы", – сказал Кавелашвили.Кавелашвили является одним из трех лидеров "Грузинской мечты", которые приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода Кавелашвили, Созар Субари и Дмитрий Хундадзе назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.Критика и претензии: грузинский депутат написал открытое письмо послу США>>В пятницу он обратился к послу США с открытым письмом, в котором попросил выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям о санкциях и войне со стороны Народного защитника, и к заявлениям представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в конфликт. Он также обвинил посла в бездействии при провокационных заявлениях со стороны оппозиции и прямо заявил, что США финансирует отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.

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