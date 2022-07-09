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Депутат парламента Грузии разочарован ответом посла США
Депутат парламента Грузии разочарован ответом посла США
Депутат посоветовал дипломату до конца дочитать его письмо и изучить настроения населения 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T20:31+0400
2022-07-09T20:31+0400
2022-07-09T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Дипломат должен быть более сдержанным, так депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили прокомментировал ответ на его вопросы посла США Келли Дегнан.Дегнан, отвечая на вопросы депутата, заявила, что не дочитала адресованное ей открытое письмо из-за переполненности теориями заговоров и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны.Он также посоветовал дипломату до конца дочитать его письмо и изучить настроения населения."Мы, граждане Грузии, хотели бы, чтобы послы, посещающие Грузию, лучше исследовали настроения в грузинском обществе, чтобы в будущем не возникало подобных недоразумений. На мой взгляд, это должно быть частью их работы", – сказал Кавелашвили.Кавелашвили является одним из трех лидеров "Грузинской мечты", которые приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода Кавелашвили, Созар Субари и Дмитрий Хундадзе назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.Критика и претензии: грузинский депутат написал открытое письмо послу США>>В пятницу он обратился к послу США с открытым письмом, в котором попросил выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям о санкциях и войне со стороны Народного защитника, и к заявлениям представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в конфликт. Он также обвинил посла в бездействии при провокационных заявлениях со стороны оппозиции и прямо заявил, что США финансирует отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.
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политика, грузия, новости, дмитрий хундадзе, грузинская мечта, сша, созар субари
Депутат парламента Грузии разочарован ответом посла США
Депутат посоветовал дипломату до конца дочитать его письмо и изучить настроения населения
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Дипломат должен быть более сдержанным, так депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили прокомментировал ответ на его вопросы посла США Келли Дегнан.
Дегнан, отвечая на вопросы депутата, заявила, что не дочитала адресованное ей открытое письмо из-за переполненности теориями заговоров и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны.
"Внимательно прочитал ответ посла, и могу сказать, что был удивлен нескрываемым раздражением (дипломат должен быть более сдержанным), которое вызывали законные вопросы, заданные мною, грузинским депутатом. Это были не только мои вопросы, но и моих избирателей", – сказал Кавелашвили.
Он также посоветовал дипломату до конца дочитать его письмо и изучить настроения населения.
"Мы, граждане Грузии, хотели бы, чтобы послы, посещающие Грузию, лучше исследовали настроения в грузинском обществе, чтобы в будущем не возникало подобных недоразумений. На мой взгляд, это должно быть частью их работы", – сказал Кавелашвили.
Кавелашвили является одним из трех лидеров "Грузинской мечты", которые приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода Кавелашвили, Созар Субари и Дмитрий Хундадзе назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.
В пятницу он обратился к послу США с открытым письмом, в котором попросил выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям о санкциях и войне со стороны Народного защитника, и к заявлениям представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в конфликт. Он также обвинил посла в бездействии при провокационных заявлениях со стороны оппозиции и прямо заявил, что США финансирует отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.