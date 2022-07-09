https://sputnik-georgia.ru/20220709/glava-natsbanka-globalnoe-snizhenie-tsen-na-neft-skazhetsya-i-na-gruzii-268344319.html

Глава Нацбанка: глобальное снижение цен на нефть скажется и на Грузии

Глава Нацбанка: глобальное снижение цен на нефть скажется и на Грузии

В данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T10:32+0400

2022-07-09T10:32+0400

2022-07-09T10:32+0400

грузия

экономика

цены на нефть

новости

инфляция

национальный банк грузии

коба гвенетадзе

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Снижение цен на нефть на мировом рынке скажется и на Грузии через некоторое время, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.На рынке нефти в начале недели наблюдался обвал цен, поскольку инвесторы оценивают риски рецессии мировой экономики. Но затем цены вернулись к росту из-за опасений в нехватки объемов углеводородов для удовлетворения потребностейРанее глава Нацбанка заявил, что средний уровень инфляции составит 8,5-9%, а к концу 2022 года – 9,5%.Согласно последнему прогнозу Нацбанка, рост экономики ожидается на уровне 4,5%, что связано со снижением объема иностранных инвестиций и ухудшением показателей чистого экспорта из-за ослабевшего внешнего спроса.По данным регулятора, в данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования. На фоне снижения экономического роста стран-торговых партнеров Грузии внешний спрос остается слабым и проявляется только в росте туристических потоков.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>По прогнозам Нацбанка, уровень инфляции начнет снижаться со второй половины 2022 года, но сравнительно низкими темпами и целевого показателя удастся достичь в среднесрочный период.Для борьбы с высокой инфляцией Нацбанк прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.

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грузия, экономика, цены на нефть, новости, инфляция, национальный банк грузии, коба гвенетадзе