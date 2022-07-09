https://sputnik-georgia.ru/20220709/glava-natsbanka-globalnoe-snizhenie-tsen-na-neft-skazhetsya-i-na-gruzii-268344319.html
Глава Нацбанка: глобальное снижение цен на нефть скажется и на Грузии
Глава Нацбанка: глобальное снижение цен на нефть скажется и на Грузии
В данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T10:32+0400
2022-07-09T10:32+0400
2022-07-09T10:32+0400
грузия
экономика
цены на нефть
новости
инфляция
национальный банк грузии
коба гвенетадзе
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Снижение цен на нефть на мировом рынке скажется и на Грузии через некоторое время, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.На рынке нефти в начале недели наблюдался обвал цен, поскольку инвесторы оценивают риски рецессии мировой экономики. Но затем цены вернулись к росту из-за опасений в нехватки объемов углеводородов для удовлетворения потребностейРанее глава Нацбанка заявил, что средний уровень инфляции составит 8,5-9%, а к концу 2022 года – 9,5%.Согласно последнему прогнозу Нацбанка, рост экономики ожидается на уровне 4,5%, что связано со снижением объема иностранных инвестиций и ухудшением показателей чистого экспорта из-за ослабевшего внешнего спроса.По данным регулятора, в данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования. На фоне снижения экономического роста стран-торговых партнеров Грузии внешний спрос остается слабым и проявляется только в росте туристических потоков.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>По прогнозам Нацбанка, уровень инфляции начнет снижаться со второй половины 2022 года, но сравнительно низкими темпами и целевого показателя удастся достичь в среднесрочный период.Для борьбы с высокой инфляцией Нацбанк прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, цены на нефть, новости, инфляция, национальный банк грузии, коба гвенетадзе
Глава Нацбанка: глобальное снижение цен на нефть скажется и на Грузии
В данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Снижение цен на нефть на мировом рынке скажется и на Грузии через некоторое время, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
На рынке нефти в начале недели наблюдался обвал цен, поскольку инвесторы оценивают риски рецессии мировой экономики. Но затем цены вернулись к росту из-за опасений в нехватки объемов углеводородов для удовлетворения потребностей
"Снижение цен на нефть через определенный период отразится на Грузии. После этого мы проанализируем ситуацию и сделаем новый прогноз по инфляции, но сложно сказать каким он будет, так как за короткий период происходит много изменений", – сказал Гвенетадзе журналистам.
Ранее глава Нацбанка заявил, что средний уровень инфляции составит 8,5-9%, а к концу 2022 года – 9,5%.
Согласно последнему прогнозу Нацбанка, рост экономики ожидается на уровне 4,5%, что связано со снижением объема иностранных инвестиций и ухудшением показателей чистого экспорта из-за ослабевшего внешнего спроса.
По данным регулятора, в данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования. На фоне снижения экономического роста стран-торговых партнеров Грузии внешний спрос остается слабым и проявляется только в росте туристических потоков.
По прогнозам Нацбанка, уровень инфляции начнет снижаться со второй половины 2022 года, но сравнительно низкими темпами и целевого показателя удастся достичь в среднесрочный период.
Для борьбы с высокой инфляцией Нацбанк прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.