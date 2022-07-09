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Накопительной пенсией в Грузии воспользовались более двух тысяч человек

Накопительной пенсией в Грузии воспользовались более двух тысяч человек

По состоянию на 8 июля, объем пенсионных активов увеличился до 2,39 миллиарда лари (824 миллиона долларов) 09.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-09T09:01+0400

2022-07-09T09:01+0400

2022-07-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет 1 292 000 человек, из них выплаты получили 2 053 человека, говорится в сообщении Пенсионного агентства Грузии.Размер выданной пенсионерам суммы составил более 4,3 миллиона лари (1,5 миллиона долларов).Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,3 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (20,7 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии >>Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (193,1 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Пенсионное агентство начало скупать доллары лишь недавно. По состоянию на 31 марта – 95,8% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а 4,2% – в долларах.

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