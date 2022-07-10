https://sputnik-georgia.ru/20220710/gruzoperevozki-po-baku-tbilisi-kars-vyrosli-v-15-raz-268372644.html

Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли в 15 раз

Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли в 15 раз

Учитывая растущую роль БТК, планируется повышение его пропускной способности 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T18:50+0400

2022-07-10T18:50+0400

2022-07-10T18:53+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Грузоперевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс выросли почти в 15 раз.В последнее время все чаще маршрутом стала пользоваться Россия, которая для экспорта своих товаров рассматривает новые коридоры, говорится в статье Sputnik Азербайджан.По сообщению Рослесинфорг – российской организации, специализирующейся на комплексном решении лесоучетных и лесоустроительных задач, - только в марте отгрузки древесины через Азербайджан выросли на 37%. Если раньше больше половины поставок на Турцию шли через морские порты Санкт-Петербурга и Краснодарского края, то теперь российские лесоперевозчики для выполнения контрактов переориентировались на железнодорожные коридоры - груз идет до Баку, а оттуда по коридору Баку-Тбилиси-Карс далее на Турцию.Учитывая растущую роль БТК, планируется повышение его пропускной способности, в том числе при непосредственном участии международных финансовых институтов. К примеру, президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин заявил на прошлой неделе, что банк готов рассмотреть участие в повышении пропускной способности этой железной дороги.Он отметил, что содействие развитию инфраструктуры, поддерживающей экономические взаимосвязи между странами-членами, является одним из основных приоритетов банка.Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.Азербайджан утвердил список пунктов пропуска на границе с Грузией >>Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.

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