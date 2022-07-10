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Кому надо делать вторую бустер-дозу против коронавируса - главный инфекционист Грузии
Кому надо делать вторую бустер-дозу против коронавируса - главный инфекционист Грузии
В некоторых случаях четвертую прививку можно сделать по рекомендации и назначению врача 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T12:04+0400
2022-07-10T12:04+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Вторую дополнительную бустер-дозу препаратов против коронавируса в Грузии могу сделать лица старше 50 лет или те, у кого есть сопутствующие хронические заболевания, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Грузия вновь стоит перед очередной волной распространения коронавируса. В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Специалисты связывают это с появлением новых подтипов штамма "омикрон" В.А.4 и В.А.5.По его словам, в некоторых случаях четвертую прививку можно сделать по рекомендации и назначению врача.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица."Нас ждет цунами" – грузинский эпидемиолог о новой волне коронавируса >>Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.
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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
Кому надо делать вторую бустер-дозу против коронавируса - главный инфекционист Грузии
12:04 10.07.2022 (обновлено: 12:11 10.07.2022)
В некоторых случаях четвертую прививку можно сделать по рекомендации и назначению врача
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Вторую дополнительную бустер-дозу препаратов против коронавируса в Грузии могу сделать лица старше 50 лет или те, у кого есть сопутствующие хронические заболевания, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Грузия вновь стоит перед очередной волной распространения коронавируса. В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Специалисты связывают это с появлением новых подтипов штамма "омикрон" В.А.4 и В.А.5.
"Те, кто сделал две прививки, могут сделать третью ревакцинацию через пять месяцев после последней прививки. А четвертая бустерная доза имеет определенные ограничения - ее делают тем, кто старше 50 лет или имеет какие-либо сопутствующие хронические заболевания", - сказал Церадзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, в некоторых случаях четвертую прививку можно сделать по рекомендации и назначению врача.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.
В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.
Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.