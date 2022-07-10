https://sputnik-georgia.ru/20220710/komu-nado-delat-vtoruyu-buster-dozu-protiv-koronavirusa---glavnyy-infektsionist-gruzii-268366727.html

Кому надо делать вторую бустер-дозу против коронавируса - главный инфекционист Грузии

Кому надо делать вторую бустер-дозу против коронавируса - главный инфекционист Грузии

В некоторых случаях четвертую прививку можно сделать по рекомендации и назначению врача 10.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-10T12:04+0400

2022-07-10T12:04+0400

2022-07-10T12:11+0400

грузия

новости

общество

коронавирус covid-19

вакцинация от коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0f/262891638_0:0:1822:1026_1920x0_80_0_0_f03f06bfb49c4d4e593e465b11e30168.png

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Вторую дополнительную бустер-дозу препаратов против коронавируса в Грузии могу сделать лица старше 50 лет или те, у кого есть сопутствующие хронические заболевания, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Грузия вновь стоит перед очередной волной распространения коронавируса. В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Специалисты связывают это с появлением новых подтипов штамма "омикрон" В.А.4 и В.А.5.По его словам, в некоторых случаях четвертую прививку можно сделать по рекомендации и назначению врача.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица."Нас ждет цунами" – грузинский эпидемиолог о новой волне коронавируса >>Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса