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Кварацхелия забил свой первый гол за "Наполи" - пока только на тренировке
Кварацхелия забил свой первый гол за "Наполи" - пока только на тренировке
На тренировке присутствовало много болельщиков "Наполи", прежде всего из-за высокого интереса к Хвиче Кварацхелия 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T11:33+0400
2022-07-10T11:33+0400
2022-07-10T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Хвича Кварацхелия уже проявил себя в составе нового клуба "Наполи" - 21-летний грузинский полузащитник забил мяч и сделал результативную передачу во время тренировки, пишет издание Corriere dello Sport.Грузинский футболист 5 июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Официальная страница клуба уже поприветствовала 21-летнего футболиста и пожелала успехов. Первая тренировка Кварацхелия состоялась 5 июля.Как пишет издание, после тренировки Лучано Спаллетти разделил футболистов на две команды - "желтых" и "синих".Как отмечает автор, на тренировке присутствовало много болельщиков "Наполи", прежде всего из-за высокого интереса к Хвиче Кварацхелия."Все закончилось хорошей игрой — Кварацхелия с самого начала был на высоте, автор гола и ценного паса", — пишет Corriere dello Sport.Кварацхелия поступил правильно, покинув "Рубин" - Слуцкий >>Игрок сборной Грузии в апреле подписал 5-летний контракт с "Наполи".Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.
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в мире, новости, спорт, хвича кварацхелия, неаполь, футбол, грузия
Кварацхелия забил свой первый гол за "Наполи" - пока только на тренировке
На тренировке присутствовало много болельщиков "Наполи", прежде всего из-за высокого интереса к Хвиче Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Хвича Кварацхелия уже проявил себя в составе нового клуба "Наполи" - 21-летний грузинский полузащитник забил мяч и сделал результативную передачу во время тренировки, пишет издание Corriere dello Sport.
Грузинский футболист 5 июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Официальная страница клуба уже поприветствовала 21-летнего футболиста и пожелала успехов. Первая тренировка Кварацхелия состоялась 5 июля.
Как пишет издание, после тренировки Лучано Спаллетти разделил футболистов на две команды - "желтых" и "синих".
"Петани забил первый гол с пенальти. Затем самый долгожданный момент - гол Кварацхелиия, дриблинг и издевательство над голкипером, когда счет стал 2:4. Еще один в составе "желтых" забил Фолоруншо с передачи Кварацхелия, и счет стал 5:3", - пишет издание.
Как отмечает автор, на тренировке присутствовало много болельщиков "Наполи", прежде всего из-за высокого интереса к Хвиче Кварацхелия.
"Все закончилось хорошей игрой — Кварацхелия с самого начала был на высоте, автор гола и ценного паса", — пишет Corriere dello Sport.
Игрок сборной Грузии в апреле подписал 5-летний контракт с "Наполи".
Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.