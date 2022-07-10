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Рейс Баку-Москва экстренно вернулся в аэропорт вылета
Рейс Баку-Москва экстренно вернулся в аэропорт вылета
Бакинский аэропорт столкнулся с двумя чрезвычайными происшествиями за последние несколько часов 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T10:32+0400
2022-07-10T10:32+0400
2022-07-10T10:38+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл - Sputnik. Капитан рейса J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине.По информации пресс-службы национального авиаперевозчика, самолет Airbus A340 благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11 в воскресенье, сообщил Sputnik Азербайджан.Пассажиры задержанных рейсов Баку-Москва и Москва-Баку будут размещены в отеле и обеспечены всем необходимым.Национальный авиаперевозчик Азербайджана начал полеты в Тбилиси >>Принимаются меры для разрешения технических проблем у воздушного судна.Это второе ЧП в бакинском аэропорту за последние несколько часов. Ранее, вечером в субботу, Airbus A330 корейской авиакомпании с отказавшим двигателем вынужденно приземлился в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
азербайджан, новости, происшествия, авиасообщение, авиакомпания azal
Рейс Баку-Москва экстренно вернулся в аэропорт вылета
10:32 10.07.2022 (обновлено: 10:38 10.07.2022)
Бакинский аэропорт столкнулся с двумя чрезвычайными происшествиями за последние несколько часов
ТБИЛИСИ, 10 июл - Sputnik. Капитан рейса J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине.
По информации пресс-службы национального авиаперевозчика, самолет Airbus A340 благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11 в воскресенье, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Пассажиры задержанных рейсов Баку-Москва и Москва-Баку будут размещены в отеле и обеспечены всем необходимым.
Принимаются меры для разрешения технических проблем у воздушного судна.
Это второе ЧП в бакинском аэропорту за последние несколько часов. Ранее, вечером в субботу, Airbus A330 корейской авиакомпании с отказавшим двигателем вынужденно приземлился в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.