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Юношеский чемпионат Европы по волейболу стартовал в Тбилиси
Юношеский чемпионат Европы по волейболу стартовал в Тбилиси
Сборная Грузии в первый день Евро-2022 встретились с фаворитом турнира - сборной Франции, и уступила в трех сетах 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Юношеская сборная Грузии по волейболу (до 18 лет) сыграет с командой Финляндии на волейбольной арене Олимпийского парка Дигоми 10 июля в рамках чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.В чемпионате Европы по волейболу среди юношей до 18 лет принимают участие 12 сильнейших команд континента. Встречи проходят на волейбольной арене и во дворце спорта, расположенных в Олимпийском парке Дигоми.Команды 12 стран были разделены на две группы. Соперниками Грузии в группе "А" стали сборные Франции, Сербии, Чехии, Бельгии и Финляндии. В следующий этап проходят по 4 лучшие команды из каждой группы."Игры непобежденных" могут пройти в Грузии >>Сборная Грузии до 18 лет, которую три месяца тренирует польский специалист Петр Грабан, в первый день Евро-2022 уже встретились с фаворитом турнира - сборной Франции.Несмотря на поражение 0:3 в трех партиях (25:27, 12:25, 15:25), сборная Грузии оказала сопернику достойное сопротивление.
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грузия, новости, спорт, волейбол
Юношеский чемпионат Европы по волейболу стартовал в Тбилиси
Сборная Грузии в первый день Евро-2022 встретились с фаворитом турнира - сборной Франции, и уступила в трех сетах
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Юношеская сборная Грузии по волейболу (до 18 лет) сыграет с командой Финляндии на волейбольной арене Олимпийского парка Дигоми 10 июля в рамках чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.
В чемпионате Европы по волейболу среди юношей до 18 лет принимают участие 12 сильнейших команд континента. Встречи проходят на волейбольной арене и во дворце спорта, расположенных в Олимпийском парке Дигоми.
Команды 12 стран были разделены на две группы. Соперниками Грузии в группе "А" стали сборные Франции, Сербии, Чехии, Бельгии и Финляндии. В следующий этап проходят по 4 лучшие команды из каждой группы.
Сборная Грузии до 18 лет, которую три месяца тренирует польский специалист Петр Грабан, в первый день Евро-2022 уже встретились с фаворитом турнира - сборной Франции.
Несмотря на поражение 0:3 в трех партиях (25:27, 12:25, 15:25), сборная Грузии оказала сопернику достойное сопротивление.