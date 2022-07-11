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Что нельзя делать в день Петра и Павла: приметы и традиции праздника
Что нельзя делать в день Петра и Павла: приметы и традиции праздника
День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла или Петров день православные ежегодно отмечают 12 июля – это один из великих праздников православной... 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T15:34+0400
2022-07-11T15:34+0400
2022-07-11T15:40+0400
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Празднику предшествует многодневный пост, который называется Петровым или Апостольским – в 2022 году он начался 20 июня.Что нельзя делать в день Петра и Павла, а также о традициях и приметах праздника читайте в материале Sputnik Грузия.Что можно и нельзя делатьНельзя в Петров день делать тяжелую работу – праздник желательно посвятить молитвам и духовному очищению.Как и в любой другой церковный праздник, в день Петра и Павла нельзя венчаться и устраивать шумные застолья. Также нельзя предаваться пьянству и чревоугодию.В праздник нельзя сориться, сквернословить или желать кому-либо зла.В этот день, по традиции, люди стремились смирить гордыню и примириться с теми, с кем были в соре.В Петров день нельзя брать что-то взаймы – плохая примета, сулящая неприятности.Традиции и приметыВ день Петра и Павла верующие по традиции шли с утра в церковь, а затем накрывали богатые праздничные столы.По приметам вода в Петров день считалась чудодейственной, поэтому в праздник старались обязательно искупаться.Встречать рассвет 12 июля – хорошая примета, сулящая счастье. Поэтому молодежь по традиции встречала в праздник восход солнца.По приметам год будет урожайным, если в день Петра и Павла ясно, а если идет дождь – ненастье продлится еще 40 дней.Роса утром в Петров день хорошая примета – день будет солнечным, а если росы нет – ожидается дождь.Зима рано наступит, если кукушка перестала куковать до 12 июля, а если после – это явная примета, что осень затянется.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20220630/kakogo-chisla-den-petra-i-pavla-v-2022-godu-tserkovnyy-kalendar-268021246.html
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религия , справки , календарь религиозных праздников
Что нельзя делать в день Петра и Павла: приметы и традиции праздника
15:34 11.07.2022 (обновлено: 15:40 11.07.2022)
День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла или Петров день православные ежегодно отмечают 12 июля – это один из великих праздников православной церкви
Празднику предшествует многодневный пост, который называется Петровым или Апостольским – в 2022 году он начался 20 июня.
Что нельзя делать в день Петра и Павла, а также о традициях и приметах праздника читайте в материале Sputnik Грузия.
Что можно и нельзя делать
Нельзя в Петров день делать тяжелую работу – праздник желательно посвятить молитвам и духовному очищению.
Как и в любой другой церковный праздник, в день Петра и Павла нельзя венчаться и устраивать шумные застолья. Также нельзя предаваться пьянству и чревоугодию.
В праздник нельзя сориться, сквернословить или желать кому-либо зла.
В этот день, по традиции, люди стремились смирить гордыню и примириться с теми, с кем были в соре.
В Петров день нельзя брать что-то взаймы – плохая примета, сулящая неприятности.
Традиции и приметы
В день Петра и Павла верующие по традиции шли с утра в церковь, а затем накрывали богатые праздничные столы.
По приметам вода в Петров день считалась чудодейственной, поэтому в праздник старались обязательно искупаться.
Встречать рассвет 12 июля – хорошая примета, сулящая счастье. Поэтому молодежь по традиции встречала в праздник восход солнца.
По приметам год будет урожайным, если в день Петра и Павла ясно, а если идет дождь – ненастье продлится еще 40 дней.
Роса утром в Петров день хорошая примета – день будет солнечным, а если росы нет – ожидается дождь.
Зима рано наступит, если кукушка перестала куковать до 12 июля, а если после – это явная примета, что осень затянется.
Материал подготовлен на основе открытых источников