https://sputnik-georgia.ru/20220711/chto-nelzya-delat-v-superlunie-13-iyulya-2022-chto-sovetuyut-astrologi-268425192.html

Что нельзя делать в Суперлуние 13 июля 2022: что советуют астрологи

Что нельзя делать в Суперлуние 13 июля 2022: что советуют астрологи

Кровавое Суперлуние 2022 года произойдет 13 июля - Луна в ночь на четверг будет казаться больше и ярче, чем обычно 11.07.2022, Sputnik Грузия

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справки

луна

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Максимальная фаза Суперлуния, совпадающего с полнолунием, наступит в 22:38 по тбилисскому времени. Наивысшей высоты над южным горизонтом Суперлуна достигнет к полуночи и будет всю ночь сиять в созвездии Стрелец.Жители нашей планеты смогут увидеть Суперлуние невооруженным глазом, при условии безоблачной погоды, не только 13 июля - большая Луна в небе продержится еще несколько ночей.Что нельзя делать в Суперлуние 13 июля 2022 и что советуют астрологи, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делатьНельзя в Суперлуние выяснять с кем-либо отношения – любые "разборки" лучше отложить на более благоприятный для этого период.В Суперлуние нельзя рисковать, заключать сделки или совершать крупные покупки - лучше медитировать и отдыхать.Нельзя в это мощное по энергетике время принимать спонтанные решения, а также давать или брать в долг – в Суперлуние желательно навести порядок в доме и избавиться от старых вещей.Также нельзя в этот период доверять чужому мнению – в Суперлуние желательно сконцентрироваться на свой мечте и строить планы на будущее.Советы астрологовС древних времен появление "Кровавой Луны", которую считали предвестником разных природных катаклизмов, наводило на людей ужас.При Суперлунии яркий красный оттенок создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты и только часть света попадает на его поверхность.По мнению астрологов, Суперлуние люди начинают ощущать за три дня до затмения и три дня после него.Астрологи в день "Кровавой Луны" советуют не садиться за руль автомобиля, отказаться от дальних путешествий и крупных покупок, избегать большие скопления людей и не злоупотреблять алкоголем.В этот период, астрологи советуют проявлять рассудительность и спокойствие. Чувствительные люди могут почувствовать раздражительность и приступы немотивированной агрессии.В то же время многие люди смогут почувствовать прилив энергии и вдохновения, что даст возможность проявить скрытые таланты.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220704/superlunie-v-iyule-2022-kogda-mozhno-uvidet-samuyu-bolshuyu-lunu-goda-268166663.html

https://sputnik-georgia.ru/20220615/267484272.html

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