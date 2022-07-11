https://sputnik-georgia.ru/20220711/deputat-raskritikoval-zayavlenie-chlena-natsdvizheniya-o-gruzinskoy-armii-268406443.html

Депутат раскритиковал заявление члена "Нацдвижения" о грузинской армии

Депутат раскритиковал заявление члена "Нацдвижения" о грузинской армии

Грузинская армия вызывает чувство гордости, заявил депутат Ираклий Кадагишвили 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T15:16+0400

2022-07-11T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Дух грузинской армии не могут сломить заявления отдельных политиков, сказал председатель комитета по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии Ираклий Кадагишвили журналистам.Ранее один из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Гия Барамидзе заявил, что грузинская армия не сможет воевать в случае начала войны. Он назвал власти Грузии предателями, которые заранее готовят армию к капитуляции.По словам депутата, грузинская армия как никогда прежде по своим возможностям, своим стандартам и высокой боеспособности близка к стандартам НАТО.Кадагишвили подчеркнул, что грузинская армия вызывает чувство гордости.Минус один – ряды "Грузинской мечты" покинул еще один человек>>В свою очередь, Барамидзе считает, что грузинская армия не в том положении, чтобы кому-то хотелось вовлечения страны в войну. "Кому и для чего она (грузинская армия – ред.) нужна?!" – сказал политик.Власти не раз обвиняли "Нацдвижение" и его соратников в попытке "открыть в Грузии второй фронт".

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политика, грузия, новости, нато, единое нацдвижение