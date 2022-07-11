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Минус один – ряды "Грузинской мечты" покинул еще один человек
Минус один – ряды "Грузинской мечты" покинул еще один человек
Правящую партию Грузии один за другим покидают политики, чтобы иметь больше свободы в своих оценках происходящего 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T12:39+0400
2022-07-11T12:39+0400
2022-07-11T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло (совещательный орган) района Чиатура Ника Самхарадзе покинул свой пост и ряды правящей партии.Самхарадзе последовал примеру трех лидеров "Грузинской мечты", которые решили покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Дмитрий Хундадзе назвали желание предоставлять населению больше информации о происходящем.При этом Самхарадзе отметил, что с его уходом "Грузинская мечта" все же сохранит большинство в сакребуло Чиатура."На мой взгляд, есть много вещей, которые нужно сказать прямо, что застрахует от того, чтобы настоящие друзья не разговаривали с нами как представители ЦК. С этими словами моего коллеги Гиоргия Гамбашидзе нельзя не согласиться", - заявил Самхарадзе.Для большей свободы - "Грузинскую мечту" покинул замглавы сакребуло Лагодехи>>Гамбашидзе покинул пост заместителя председателя сакребуло района Лагодехи и правящую партию, как он заявил, чтобы свободнее говорить обо всем. При этом он раскритиковал посла США в Грузии Келли Дегнан за реакцию на открытое письмо депутата парламента Грузии Кавелашвили.В своем открытом письме Кавелашвили попросил Дегнан выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям омбудсмена о санкциях и войне, а также к заявлениям представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в конфликт.Меж двух огней – депутат рассказал о давлении на Грузию>>Кавелашвили обвинил посла в бездействии, когда оппозиционеры делают провокационные заявления, а также прямо заявил, что США финансирует отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.В ответ на это Дегнан сказала, что не дочитала письмо из-за того, что оно переполнено теориями заговора и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны.
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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, чиатура, лагодехи, сша, грузинская мечта
Минус один – ряды "Грузинской мечты" покинул еще один человек
12:39 11.07.2022 (обновлено: 12:41 11.07.2022)
Правящую партию Грузии один за другим покидают политики, чтобы иметь больше свободы в своих оценках происходящего
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло (совещательный орган) района Чиатура Ника Самхарадзе покинул свой пост и ряды правящей партии.
Самхарадзе последовал примеру трех лидеров "Грузинской мечты", которые решили покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Дмитрий Хундадзе назвали желание предоставлять населению больше информации о происходящем.
"Я точно понимаю, что у всех трех депутатов, покинувших "Грузинскую мечту", информации в тысячу раз больше, чем у нас, но я считаю, что эти люди также нуждаются в нашей поддержке на очень сложном истинно европейском пути борьбы за свободу и еще более высокое качество демократии", - написал Самхарадзе в соцсети.
При этом Самхарадзе отметил, что с его уходом "Грузинская мечта" все же сохранит большинство в сакребуло Чиатура.
"На мой взгляд, есть много вещей, которые нужно сказать прямо, что застрахует от того, чтобы настоящие друзья не разговаривали с нами как представители ЦК. С этими словами моего коллеги Гиоргия Гамбашидзе нельзя не согласиться", - заявил Самхарадзе.
Гамбашидзе покинул пост заместителя председателя сакребуло района Лагодехи и правящую партию, как он заявил, чтобы свободнее говорить обо всем. При этом он раскритиковал посла США в Грузии Келли Дегнан за реакцию на открытое письмо депутата парламента Грузии Кавелашвили.
В своем открытом письме Кавелашвили попросил Дегнан выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям омбудсмена о санкциях и войне, а также к заявлениям представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в конфликт.
Кавелашвили обвинил посла в бездействии, когда оппозиционеры делают провокационные заявления, а также прямо заявил, что США финансирует отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.
В ответ на это Дегнан сказала, что не дочитала письмо из-за того, что оно переполнено теориями заговора и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны.