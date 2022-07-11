https://sputnik-georgia.ru/20220711/minus-odin--ryady-gruzinskoy-mechty-pokinul-esche-odin-chelovek-268398222.html

Минус один – ряды "Грузинской мечты" покинул еще один человек

Минус один – ряды "Грузинской мечты" покинул еще один человек

Правящую партию Грузии один за другим покидают политики, чтобы иметь больше свободы в своих оценках происходящего 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T12:39+0400

2022-07-11T12:39+0400

2022-07-11T12:41+0400

политика

грузия

новости

михаил кавелашвили

созар субари

дмитрий хундадзе

чиатура

лагодехи

сша

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23752/19/237521976_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_5a17b155f93aed42cc90a6e7e1dbb06e.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло (совещательный орган) района Чиатура Ника Самхарадзе покинул свой пост и ряды правящей партии.Самхарадзе последовал примеру трех лидеров "Грузинской мечты", которые решили покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Дмитрий Хундадзе назвали желание предоставлять населению больше информации о происходящем.При этом Самхарадзе отметил, что с его уходом "Грузинская мечта" все же сохранит большинство в сакребуло Чиатура."На мой взгляд, есть много вещей, которые нужно сказать прямо, что застрахует от того, чтобы настоящие друзья не разговаривали с нами как представители ЦК. С этими словами моего коллеги Гиоргия Гамбашидзе нельзя не согласиться", - заявил Самхарадзе.Для большей свободы - "Грузинскую мечту" покинул замглавы сакребуло Лагодехи>>Гамбашидзе покинул пост заместителя председателя сакребуло района Лагодехи и правящую партию, как он заявил, чтобы свободнее говорить обо всем. При этом он раскритиковал посла США в Грузии Келли Дегнан за реакцию на открытое письмо депутата парламента Грузии Кавелашвили.В своем открытом письме Кавелашвили попросил Дегнан выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям омбудсмена о санкциях и войне, а также к заявлениям представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в конфликт.Меж двух огней – депутат рассказал о давлении на Грузию>>Кавелашвили обвинил посла в бездействии, когда оппозиционеры делают провокационные заявления, а также прямо заявил, что США финансирует отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.В ответ на это Дегнан сказала, что не дочитала письмо из-за того, что оно переполнено теориями заговора и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны.

чиатура

лагодехи

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, чиатура, лагодехи, сша, грузинская мечта