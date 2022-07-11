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Экономика Грузии продолжает развиваться на фоне рецессии в мире
Экономика Грузии продолжает развиваться на фоне рецессии в мире
Когда экономика Европы и всего мира движется к рецессии, мы сохраняем двузначный экономический рост, заявил премьер 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T16:36+0400
2022-07-11T16:36+0400
2022-07-11T16:42+0400
грузия
экономика
новости
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия сохраняет двузначный экономический рост на фоне рецессии в экономике Европы и всего мира, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Реальный рост ВВП в мае 2022 года составил 11,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,2%."Эксперты и мировые лидеры говорят о том, что мир может оказаться на пороге голода, особенно бедные страны. На этом фоне, когда экономика Европы и всего мира движется к рецессии, мы сохраняем двузначный экономический рост", - заявил ГарибашвилиПо словам премьера, на фоне событий на Украине в Европе очень тяжелая ситуация. Инфляция, высокие цены, проблемы в логистике - большие вызовы для стран. Кроме того, менее развитые и бедные страны уже сейчас испытывают серьезные проблемы с поставками продовольствия.Что ждет грузинскую экономику: три варианта прогноза от Нацбанка >>Справляться с этими вызовами, как заверил Гарибашвили, Грузии удается за счет усилий правительства, которое вместе с тем обеспечивает спокойствие и стабильность в стране.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили
Экономика Грузии продолжает развиваться на фоне рецессии в мире
16:36 11.07.2022 (обновлено: 16:42 11.07.2022)
Когда экономика Европы и всего мира движется к рецессии, мы сохраняем двузначный экономический рост, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия сохраняет двузначный экономический рост на фоне рецессии в экономике Европы и всего мира, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Реальный рост ВВП в мае 2022 года составил 11,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,2%.
"Эксперты и мировые лидеры говорят о том, что мир может оказаться на пороге голода, особенно бедные страны. На этом фоне, когда экономика Европы и всего мира движется к рецессии, мы сохраняем двузначный экономический рост", - заявил Гарибашвили
По словам премьера, на фоне событий на Украине в Европе очень тяжелая ситуация. Инфляция, высокие цены, проблемы в логистике - большие вызовы для стран. Кроме того, менее развитые и бедные страны уже сейчас испытывают серьезные проблемы с поставками продовольствия.
Справляться с этими вызовами, как заверил Гарибашвили, Грузии удается за счет усилий правительства, которое вместе с тем обеспечивает спокойствие и стабильность в стране.
"Конечно, это нужно сохранить. Мы не должны останавливаться на этом, мы должны продолжать работать и защищать интересы нашего народа с удвоенным, усиленным темпом, энергией и ответственностью, это должно быть нашей главной задачей и мотивацией", - отметил премьер.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.