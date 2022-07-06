https://sputnik-georgia.ru/20220706/chto-zhdet-gruzinskuyu-ekonomiku-tri-varianta-prognoza-ot-natsbanka-268229327.html

Что ждет грузинскую экономику: три варианта прогноза от Нацбанка

Что ждет грузинскую экономику: три варианта прогноза от Нацбанка

В данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T09:01+0400

2022-07-06T09:01+0400

2022-07-06T09:01+0400

грузия

экономика

новости

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии в своем прогнозе развития экономики страны рассматривает три сценария развития событий, среди которых как базовый, так и позитивный, а так же самый неблагоприятный.Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, при котором риск-факторы сбалансированы правильной политикой.Согласно базовому сценарию, улучшение состояния экономики ожидается лишь в 2023 году из-за снижения темпа восстановления торговых отношений, связанного с событиями на Украине. и ожидаемого значительного снижения экономик России и Украины.Когда жители Грузии почувствуют экономический прогресс – ответ вице-премьера >>По прогнозу Нацбанка, несмотря на частичное восстановление туристических потоков, в результате региональных рисков и гуманитарного кризиса в Европе, восстановление экономики Грузии ожидается лишь в будущем году.Однако, увеличившиеся поступления из-за рубежа положительно влияют на укрепление обменного курса национальной валюты – лари, что служит улучшению ожиданий и балансирует снижение инвестиций в результате жестких глобальных финансовых условий и возросших рисков в регионе.При этом, по базовому сценарию, не ожидается серьезных изменений курса лари и средний номинальный курс лари по отношению к доллару останется на текущем уровне, но с характерными для регионального кризиса и ухудшившихся внешних факторов высокими колебаниями.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>Рост экономики по этому сценарию ожидается на уровне 4,5%, что связано со снижением объема иностранных инвестиций и ухудшением показателей чистого экспорта из-за ослабевшего внешнего спроса.При этом в базовом сценарии отмечается, что в данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования. На фоне снижения экономического роста стран -торговых партнеров Грузии внешний спрос остается слабым и проявляется только в росте туристических потоков.При этом по базовому сценарию инфляция останется на уровне выше прогнозируемых 3%, что связано с резким подорожанием на международном рынке продовольствия и топлива.Эксперт рассказал, как решить проблему занятости в Грузии >>При этом в Грузии рост цен больше всего скажется на ценах на продукты питания, так как на них идет давление за счет роста цен на топливо, транспортировку и трат на предприятия посредников. В других секторах ожидается снижение поставок.При этом в сценарии отмечается, что ответные меры на ухудшение уровня жизни в виде роста заработной платы вызовут дополнительное давление на цены.По прогнозам Нацбанка уровень инфляции начнет назад снижаться со второй половины 2022 года но сравнительно низкими темпами и целевого показателя удастся достичь в среднесрочный период.Для борьбы с высокой инфляцией Нацбанк прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.Экономика Грузии растет благодаря сохранению торговых отношений с Россией - эксперт >>В тоже время регулятор отмечает, что базовый прогноз является относительным, так как процесс восстановления будет зависеть от событий на Украине и долгосрочности жестких глобальных финансовых условий.При оптимистическом сценарии ожидается более быстрое восстановление экономики в мире, что приведет к улучшению всех прогнозируемых параметров, в том числе к сокращению уровня безработицы и укреплению лари.Что касается пессимистического сценария, то он основан на том, что конфликт на Украине продлится больше года, что замедлит восстановление мировой экономики, вызовет повышение уровня мировой инфляции и ужесточение монетарной политики как в мире, так и в Грузии.

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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии