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Мемориальная доска диппредставительства Грузии открылась в Берне

Мемориальная доска диппредставительства Грузии открылась в Берне

В этом году исполнилось 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Грузией и Швейцарией, заявил мэр Тбилиси 11.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Мемориальная доска, посвященная первой дипломатической миссии Грузии, украшает здание, расположенное по адресу Тунштрассе 2 в городе Берн, Швейцария.Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, мемориальная доска установлена ​​на здании, где в 1918-1920 годах располагались первая дипломатическая миссия Демократической Республики Грузия и Бюро печати Грузии.В мероприятии приняли участие мэры Тбилиси и Берна Каха Каладзе и Алек фон Графенрид. Каха Каладзе и Алек фон Графенрид подчеркнули важность дружеских отношений между двумя странами и отметили, что Швейцария признала независимость Грузии в 1918 году.По словам мэра Тбилиси, в этом году исполнилось 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Грузией и Швейцарией, и важно, что к этой дате была установлена ​​мемориальная доска.Легальная миграция из Грузии в Швейцарию: стороны оформили меморандум >>"У нас была возможность открыть мемориальную доску первой дипломатической миссии в здании, где располагалась наша дипломатическая миссия, посольство в 1918 году, когда Швейцария признала независимость нашей страны. Несколько лет указанное здание не могли найти, у нас не было сведений о том, где находилась первая дипломатическая миссия. В сотрудничестве с МИД Швейцарии здание было найдено и его владелец согласился разместить мемориальную доску", - сказал Каха Каладзе.По его словам, открытие мемориальной доски чрезвычайно важно для дальнейшего сотрудничества между двумя странами.В рамках визита мэра Тбилиси планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Тбилиси и Берном, который предусматривает сотрудничество в области градостроительства, транспорта, общественной безопасности, культуры, туризма и других направлениях.

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