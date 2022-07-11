https://sputnik-georgia.ru/20220711/ostavaytes-na-meste--rekomendatsiya-spetsialista-vo-vremya-zemletryaseniya-268429413.html

"Оставайтесь на месте" — рекомендация специалиста на случай землетрясения

"Оставайтесь на месте" — рекомендация специалиста на случай землетрясения

Подземные толчки, которые были зафиксированы сегодня в Грузии, – это тектонические землетрясения, и эпицентр находится далеко от населенной территории 11.07.2022, Sputnik Грузия

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2022-07-11T22:18+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Во время землетрясений лучше оставаться на месте, а не бежать из здания, заявил глава Департамента географии Института по изучению Земли Лаша Сухишвили.В течение понедельника сейсмографы зафиксировали семь подземных толчков магнитудой выше 3. Эпицентр находится неподалеку от села Самеба на юге Грузии. Самое сильное было в 07:36 по местному времени - магнитуда 4,8.По его словам, подземные толчки, которые были зафиксированы сегодня в Грузии, – это тектонические землетрясения. Как отметил специалист, хорошо, что эпицентр находится далеко от населенной территории."Да, мы говорим, что фиксируется у села Самеба и города Дманиси, но все равно Дманиси находится отдаленно, и Самеба не плотно населенное село, и нет территорий с высокими зданиями, поэтому эпицентр землетрясения находится в более безопасном месте", - отметил Сухишвили.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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