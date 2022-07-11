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Плановый ремонт: "Северный поток останавливается на десять дней
Плановый ремонт: "Северный поток останавливается на десять дней
Заместить весь выпадающий объём невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила приём российского газа для транзита 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T08:02+0400
2022-07-11T08:02+0400
2022-07-11T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Газопровод "Северный поток" (его также называют "Северный поток 1") с утра 11 июля остановится на плановое обслуживание.Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа - от месторождения до конечного потребителя. На этот раз прекращение подачи газа в Европу прекратиться до 21 июня.Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. Если объёмы газа с "Северного потока" не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа — при сохранении текущих темпов потребления — может столкнуться с резким ростом биржевых цен на "голубое топливо", сообщило РИА Новости.Заместить весь выпадающий объём невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила приём российского газа для транзита, а использовать "Ямал–Европу" через Польшу запрещают российские контрсанкции.Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.Газ стал самым ходовым товаром и цены на него стремительно растут - Bloomberg >>В середине июня "Газпром" уменьшил прокачку по магистрали примерно на 60%. Тогда компания сообщила, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров."Газпром" объяснил это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.
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в мире, политика, новости, газпром, германия, газопровод
Плановый ремонт: "Северный поток останавливается на десять дней
Заместить весь выпадающий объём невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила приём российского газа для транзита
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Газопровод "Северный поток" (его также называют "Северный поток 1") с утра 11 июля остановится на плановое обслуживание.
Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа - от месторождения до конечного потребителя. На этот раз прекращение подачи газа в Европу прекратиться до 21 июня.
Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. Если объёмы газа с "Северного потока" не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа — при сохранении текущих темпов потребления — может столкнуться с резким ростом биржевых цен на "голубое топливо", сообщило РИА Новости
.
За месяц газовые котировки выросли уже вдвое, на прошлой неделе — впервые с марта — преодолели отметку в 1900 долларов и приближались к рубежу в 2000 долларов, что в несколько раз выше средних показателей прошлых лет.
Заместить весь выпадающий объём невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила приём российского газа для транзита, а использовать "Ямал–Европу" через Польшу запрещают российские контрсанкции.
Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
В середине июня "Газпром" уменьшил прокачку по магистрали примерно на 60%. Тогда компания сообщила, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров.
"Газпром" объяснил это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.