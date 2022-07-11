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По индексу открытости бюджета Грузия на первом месте в мире - премьер
По индексу открытости бюджета Грузия на первом месте в мире - премьер
По темпам роста ВВП на душу населения Грузия заняла третье место среди 190 стран и первое место на евразийском континенте 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T20:38+0400
2022-07-11T20:38+0400
2022-07-11T20:38+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
бюджет грузии
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия занимает первое место в мире по прозрачности бюджета в международном рейтинге Open Budget Survey – 2021 благодаря усилиям правительства, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Премьер назвал эти результаты заслугой правительства страны, отметив и другие достижения. Так, согласно предварительной оценке и прогнозам Международного валютного фонда, по темпам роста ВВП на душу населения Грузия заняла третье место среди 190 стран и первое место на евразийском континенте.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Грузия заняла первое место в мире в рейтинге Open Budget Survey >>По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Реальный рост ВВП в мае 2022 года составил 11,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,2%.
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, бюджет грузии
По индексу открытости бюджета Грузия на первом месте в мире - премьер
По темпам роста ВВП на душу населения Грузия заняла третье место среди 190 стран и первое место на евразийском континенте
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия занимает первое место в мире по прозрачности бюджета в международном рейтинге Open Budget Survey – 2021 благодаря усилиям правительства, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
"Хочу еще раз напомнить всем, что произошло обновление и Грузия заняла первое место в мире по индексу открытости бюджета. В то время как члены нашего "Ассоциированного трио" сейчас начинают работать над реформой государственных финансов и так далее и их улучшению, мы вышли на первое место в мире", - заявил Гарибашвили.
Премьер назвал эти результаты заслугой правительства страны, отметив и другие достижения. Так, согласно предварительной оценке и прогнозам Международного валютного фонда, по темпам роста ВВП на душу населения Грузия заняла третье место среди 190 стран и первое место на евразийском континенте.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.
Реальный рост ВВП в мае 2022 года составил 11,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,2%.