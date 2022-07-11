https://sputnik-georgia.ru/20220711/saakashvili-ne-smog-priyti-v-sud--zasedanie-vnov-otlozhili-268402923.html

Саакашвили не смог прийти в суд – заседание вновь отложили

Саакашвили не смог прийти в суд – заседание вновь отложили

На заседании судья зачитал письма из Специальной пенитенциарной службы и клиники "Вивамеди" 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды в очередной раз перенесено – на этот раз на 1 августа.Саакашвили не смог присутствовать на заседании по состоянию здоровья. С 12 мая осужденный по двум уголовным делам экс-президент Грузии проходит лечение в гражданской клинике "Вивамеди".На заседании судья Бадри Кочламазашвили зачитал письма из Специальной пенитенциарной службы и клиники "Вивамеди".В письме пенитенциарного учреждения сказано, что Саакашвили отказался от участия в заседании из-за плохого самочувствия. Он также выступил против проведения заседания без его присутствия.В письме клиники "Вмвамеди" отмечено, что у Саакашвили сильная слабость и его участие в заседании нецелесообразно.После этого судя принял решение отложить заседание."Лечение Саакашвили невозможно" - невролог о состоянии экс-президента>>Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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