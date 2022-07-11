https://sputnik-georgia.ru/20220711/sedmoe-za-den-zemletryasenie-zafiksirovali-v-gruzii-268422492.html

Седьмое за день землетрясение зафиксировали в Грузии

Седьмое за день землетрясение зафиксировали в Грузии

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,5 находился на глубине восьми километров 11.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у села Самеба в 23 километрах от Дманиси (Квемо Картли) 11 июля, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 17:54 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине возьми километров.Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.Землетрясения в Грузии - в каких зданиях безопаснее жить? >>Этим утром сейсмологи в течение нескольких часов шесть раз зафиксировали подземные толчки магнитудой выше 3. Эпицентр находится неподалеку от села Самеба на юге Грузии. Самое сильное было в 07:36 по местному времени - магнитуда 4,8.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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