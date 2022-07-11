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Землетрясения в Грузии - в каких зданиях безопаснее жить?
Землетрясения в Грузии - в каких зданиях безопаснее жить?
Эксперт рассказал, какие здания являются наиболее безопасными в случае сильного землетрясения 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T16:07+0400
2022-07-11T16:07+0400
2022-07-11T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Новые здания в Грузии, построенные с учетом всех норм, более сейсмостойкие, чем старые постройки, сказал профессор Государственного университета им. Ильи Чавчавадзе и сейсмолог Зураб Джавахишвили Sputnik Грузия.Таким образом он опроверг бытующее утверждение о том, что старые дома прочнее. Этот миф, по словам Джавахишвили, развеяло землетрясение 1988 году в Спитаке. Подземные толчки практически за полминуты уничтожили город Спитак.И это при том, что после 60-х годов пошлого столетия во время строительства зданий учитывалась вероятность сильных землетрясений.Факт, что при ведении строительных работ нужно уделять больше внимания вопросам безопасности, отметил эксперт."Землетрясение, произошедшее в 2002 году, показало нам, что в этом направлении в Тбилиси не все в порядке и стройкам нужно уделять больше внимания", - сказал Джавахишвили.В апреле 2002 года в столице Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5. Несмотря на то, что это не мощное землетрясение, масштабы последствий оказались большими. Сотни домов стали аварийными, несколько человек погибли.Еще одна проблема, по словам Джавахишвили, - безответственные ремонтные работы в квартирах, а именно снос несущих стен, пристройки и так далее.В качестве примера он привел трагедию, произошедшую в Батуми 8 октября 2021 года, когда обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. Под обломками оказались 11 человек, из которых выжили только двое. Среди погибших оказались трое детей.Юг Грузии продолжает трясти>>Джавахишвили также дал совет, как себя вести в случае землетрясения: ни в коем случае нельзя покидать здание и стоять рядом с окнами. При этом не важно, на каком этаже человек находится. Грузия – страна средней сейсмической активности. Этим утром сейсмологи в течение нескольких часов шесть раз зафиксировали подземные толчки магнитудой выше 3. Эпицентр находится неподалеку от села Самеба на юге Грузии. Самое сильное было в 07:36 по местному времени - магнитуда 4,8.Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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грузия, новости, общество, тбилиси, спитак, батуми, землетрясение
Землетрясения в Грузии - в каких зданиях безопаснее жить?
16:07 11.07.2022 (обновлено: 16:17 11.07.2022)
Эксперт рассказал, какие здания являются наиболее безопасными в случае сильного землетрясения
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Новые здания в Грузии, построенные с учетом всех норм, более сейсмостойкие, чем старые постройки, сказал профессор Государственного университета им. Ильи Чавчавадзе и сейсмолог Зураб Джавахишвили Sputnik Грузия.
Таким образом он опроверг бытующее утверждение о том, что старые дома прочнее. Этот миф, по словам Джавахишвили, развеяло землетрясение 1988 году в Спитаке. Подземные толчки практически за полминуты уничтожили город Спитак.
И это при том, что после 60-х годов пошлого столетия во время строительства зданий учитывалась вероятность сильных землетрясений.
"Сейчас технологии настолько развиты, что при соблюдении качества строительства современные здания более сейсмостойкие, чем построенные в 70-80-х годах. Однако контроль строительства не входит в нашу компетенцию, поэтому сказать точно, какое здание выдержит сильное землетрясение, а какое нет, я не могу", - сказал Джавахишвили.
Факт, что при ведении строительных работ нужно уделять больше внимания вопросам безопасности, отметил эксперт.
"Землетрясение, произошедшее в 2002 году, показало нам, что в этом направлении в Тбилиси не все в порядке и стройкам нужно уделять больше внимания", - сказал Джавахишвили.
В апреле 2002 года в столице Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5. Несмотря на то, что это не мощное землетрясение, масштабы последствий оказались большими. Сотни домов стали аварийными, несколько человек погибли.
Еще одна проблема, по словам Джавахишвили, - безответственные ремонтные работы в квартирах, а именно снос несущих стен, пристройки и так далее.
В качестве примера он привел трагедию, произошедшую в Батуми 8 октября 2021 года, когда обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. Под обломками оказались 11 человек, из которых выжили только двое. Среди погибших оказались трое детей.
Джавахишвили также дал совет, как себя вести в случае землетрясения: ни в коем случае нельзя покидать здание и стоять рядом с окнами. При этом не важно, на каком этаже человек находится.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Этим утром сейсмологи в течение нескольких часов шесть раз зафиксировали подземные толчки магнитудой выше 3. Эпицентр находится неподалеку от села Самеба на юге Грузии. Самое сильное было в 07:36 по местному времени - магнитуда 4,8.
Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.