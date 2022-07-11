https://sputnik-georgia.ru/20220711/zemletryaseniya-v-gruzii---v-kakikh-zdaniyakh-bezopasnee-zhit-268409185.html

Землетрясения в Грузии - в каких зданиях безопаснее жить?

Землетрясения в Грузии - в каких зданиях безопаснее жить?

Эксперт рассказал, какие здания являются наиболее безопасными в случае сильного землетрясения 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Новые здания в Грузии, построенные с учетом всех норм, более сейсмостойкие, чем старые постройки, сказал профессор Государственного университета им. Ильи Чавчавадзе и сейсмолог Зураб Джавахишвили Sputnik Грузия.Таким образом он опроверг бытующее утверждение о том, что старые дома прочнее. Этот миф, по словам Джавахишвили, развеяло землетрясение 1988 году в Спитаке. Подземные толчки практически за полминуты уничтожили город Спитак.И это при том, что после 60-х годов пошлого столетия во время строительства зданий учитывалась вероятность сильных землетрясений.Факт, что при ведении строительных работ нужно уделять больше внимания вопросам безопасности, отметил эксперт."Землетрясение, произошедшее в 2002 году, показало нам, что в этом направлении в Тбилиси не все в порядке и стройкам нужно уделять больше внимания", - сказал Джавахишвили.В апреле 2002 года в столице Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5. Несмотря на то, что это не мощное землетрясение, масштабы последствий оказались большими. Сотни домов стали аварийными, несколько человек погибли.Еще одна проблема, по словам Джавахишвили, - безответственные ремонтные работы в квартирах, а именно снос несущих стен, пристройки и так далее.В качестве примера он привел трагедию, произошедшую в Батуми 8 октября 2021 года, когда обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. Под обломками оказались 11 человек, из которых выжили только двое. Среди погибших оказались трое детей.Юг Грузии продолжает трясти>>Джавахишвили также дал совет, как себя вести в случае землетрясения: ни в коем случае нельзя покидать здание и стоять рядом с окнами. При этом не важно, на каком этаже человек находится. Грузия – страна средней сейсмической активности. Этим утром сейсмологи в течение нескольких часов шесть раз зафиксировали подземные толчки магнитудой выше 3. Эпицентр находится неподалеку от села Самеба на юге Грузии. Самое сильное было в 07:36 по местному времени - магнитуда 4,8.Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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