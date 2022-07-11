https://sputnik-georgia.ru/20220711/uzhestochen-kontrol-za-investitsionnymi-fondami-v-gruzii-268387613.html

В Грузии ужесточен контроль за инвестиционными фондами

В Грузии ужесточен контроль за инвестиционными фондами

Нацбанк уже принял меры по борьбе с отмыванием денег, в частности, выявляя подозрительные транзакции в сотрудничестве с коммерческими банками 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T09:01+0400

2022-07-11T09:01+0400

2022-07-11T09:14+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Инвестиционные фонды в Грузии будут строже проверять на факты отмывания денег и финансирование террористических организаций.Соответствующий приказ президента Национального банка вступает в силу с 14 июля.Штрафы за нарушения закона составят от 100 лари до 50 тысяч лари в зависимости от тяжести нарушения закона.Так штраф в размере 100 лари будет налагаться на инвестиционный фонд в случае непредоставление необходимой документации в течение пяти дней после начала проверки фонда Национальным Банком.Самые высокие штрафы предполагаются за систематические нарушение, периодическое непредоставление документации, невыполнение требований Нацбанка. В таких случаях штраф составит 5-6 тысяч лари.Госпредприятиям дадут возможность инвестировать в венчурные фонды >>А вот в случае выявления повторных нарушений подобного типа или нарушения, которые создают систематический риск отмывания денег, повлекут за собой штраф в размере 50 тысяч лари.Борьба с отмыванием денег является одним из главных приоритетов Нацбанка. Для способствования эффективности выполнения законодательства Нацбанк уже принял ряд мер, в том числе и в направлении тесного сотрудничества с коммерческим банками для обмена информацией и выявления подозрительных транзакций.

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