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В Грузии ужесточен контроль за инвестиционными фондами
В Грузии ужесточен контроль за инвестиционными фондами
Нацбанк уже принял меры по борьбе с отмыванием денег, в частности, выявляя подозрительные транзакции в сотрудничестве с коммерческими банками 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T09:01+0400
2022-07-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Инвестиционные фонды в Грузии будут строже проверять на факты отмывания денег и финансирование террористических организаций.Соответствующий приказ президента Национального банка вступает в силу с 14 июля.Штрафы за нарушения закона составят от 100 лари до 50 тысяч лари в зависимости от тяжести нарушения закона.Так штраф в размере 100 лари будет налагаться на инвестиционный фонд в случае непредоставление необходимой документации в течение пяти дней после начала проверки фонда Национальным Банком.Самые высокие штрафы предполагаются за систематические нарушение, периодическое непредоставление документации, невыполнение требований Нацбанка. В таких случаях штраф составит 5-6 тысяч лари.Госпредприятиям дадут возможность инвестировать в венчурные фонды >>А вот в случае выявления повторных нарушений подобного типа или нарушения, которые создают систематический риск отмывания денег, повлекут за собой штраф в размере 50 тысяч лари.Борьба с отмыванием денег является одним из главных приоритетов Нацбанка. Для способствования эффективности выполнения законодательства Нацбанк уже принял ряд мер, в том числе и в направлении тесного сотрудничества с коммерческим банками для обмена информацией и выявления подозрительных транзакций.
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
В Грузии ужесточен контроль за инвестиционными фондами
09:01 11.07.2022 (обновлено: 09:14 11.07.2022)
Нацбанк уже принял меры по борьбе с отмыванием денег, в частности, выявляя подозрительные транзакции в сотрудничестве с коммерческими банками
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Инвестиционные фонды в Грузии будут строже проверять на факты отмывания денег и финансирование террористических организаций.
Соответствующий приказ президента Национального банка вступает в силу с 14 июля.
Согласно документу
, Национальный банк Грузии получит право штрафовать инвестиционные фонды и членов управляющей ими организации, если установит нарушения закона "О способствовании искоренению отмывания денег и финансированию терроризма".
Штрафы за нарушения закона составят от 100 лари до 50 тысяч лари в зависимости от тяжести нарушения закона.
Так штраф в размере 100 лари будет налагаться на инвестиционный фонд в случае непредоставление необходимой документации в течение пяти дней после начала проверки фонда Национальным Банком.
Самые высокие штрафы предполагаются за систематические нарушение, периодическое непредоставление документации, невыполнение требований Нацбанка. В таких случаях штраф составит 5-6 тысяч лари.
А вот в случае выявления повторных нарушений подобного типа или нарушения, которые создают систематический риск отмывания денег, повлекут за собой штраф в размере 50 тысяч лари.
Борьба с отмыванием денег является одним из главных приоритетов Нацбанка. Для способствования эффективности выполнения законодательства Нацбанк уже принял ряд мер, в том числе и в направлении тесного сотрудничества с коммерческим банками для обмена информацией и выявления подозрительных транзакций.