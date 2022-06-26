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Госпредприятиям дадут возможность инвестировать в венчурные фонды
Госпредприятиям дадут возможность инвестировать в венчурные фонды
Для достижения развития рынка инвестиционных фондов будет сделано исключение, которое позволит государству участвовать в этих организациях 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T19:52+0400
2022-06-26T20:06+0400
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парламент грузии
инвестиции
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузинские предприятия, в которых доля государства превышает 50%, могут получить право вкладывать средства в инвестиционные фонды.Указанные изменения в закон "О инвестиционных фондах" подготовили депутаты парламентского большинства.Согласно действующим сегодня в Грузии нормам, государственным органам или предприятиям, созданным при участии государства, где его доля превышает 50%, запрещается владеть долями в финансовых учреждениях, а в их число входят и инвестиционные фонды.За счет чего выросли инвестиции в Грузию – мнение эксперта &gt;&gt;По мнению инициаторов законопроекта, поправка сохранит общий запрет на участие государства в финансовых организациях, однако для достижения развития рынка инвестиционных фондов будет сделано исключение, которое позволит государству участвовать в инвестиционных фондах.Предложенный вариант поправок согласован с Национальным банком Грузии, органом по надзору за инвестиционными фондами, заявляют авторы изменений.Как поясняют депутаты, компании, финансируемые Агентством инноваций и технологий и "Производи в Грузии" на протяжении последних лет, нуждаются в дополнительном капитале и поддержке для своего дальнейшего развития. Венчурный капитал и фонды прямых инвестиций решают именно эту задачу.Премьер: инвестиции в Грузию рекордно выросли, несмотря на ситуацию в регионе &gt;&gt;Авторы законопроекта поясняют, что с точки зрения макроэкономики это сделает экономику Грузии более устойчивой и менее зависимой от системных банков.На данном этапе государство ведет переговоры по развитию этого направления финансового сектора с такими международными партнерами, как АБР, IFC, Всемирный банк, ЕБРР, FMO, EIF, DFC ( OPIC), и совместно с ними планируется ряд мер по развития этого направления.Исходя из всего вышеизложенного, для принятия своевременных мер по развитию рынка необходимо принять соответствующий законопроект, подытожили авторы изменений.
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грузия, новости, экономика, парламент грузии, инвестиции

Госпредприятиям дадут возможность инвестировать в венчурные фонды

19:52 26.06.2022 (обновлено: 20:06 26.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси ночью - Мейдан и улица Коте Апхази
Вид на город Тбилиси ночью - Мейдан и улица Коте Апхази - Sputnik Грузия, 1920, 26.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Для достижения развития рынка инвестиционных фондов будет сделано исключение, которое позволит государству участвовать в этих организациях
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузинские предприятия, в которых доля государства превышает 50%, могут получить право вкладывать средства в инвестиционные фонды.
Указанные изменения в закон "О инвестиционных фондах" подготовили депутаты парламентского большинства.
Согласно действующим сегодня в Грузии нормам, государственным органам или предприятиям, созданным при участии государства, где его доля превышает 50%, запрещается владеть долями в финансовых учреждениях, а в их число входят и инвестиционные фонды.
За счет чего выросли инвестиции в Грузию – мнение эксперта >>
По мнению инициаторов законопроекта, поправка сохранит общий запрет на участие государства в финансовых организациях, однако для достижения развития рынка инвестиционных фондов будет сделано исключение, которое позволит государству участвовать в инвестиционных фондах.
Предложенный вариант поправок согласован с Национальным банком Грузии, органом по надзору за инвестиционными фондами, заявляют авторы изменений.
Как поясняют депутаты, компании, финансируемые Агентством инноваций и технологий и "Производи в Грузии" на протяжении последних лет, нуждаются в дополнительном капитале и поддержке для своего дальнейшего развития. Венчурный капитал и фонды прямых инвестиций решают именно эту задачу.
Премьер: инвестиции в Грузию рекордно выросли, несмотря на ситуацию в регионе >>
Авторы законопроекта поясняют, что с точки зрения макроэкономики это сделает экономику Грузии более устойчивой и менее зависимой от системных банков.
На данном этапе государство ведет переговоры по развитию этого направления финансового сектора с такими международными партнерами, как АБР, IFC, Всемирный банк, ЕБРР, FMO, EIF, DFC ( OPIC), и совместно с ними планируется ряд мер по развития этого направления.
Исходя из всего вышеизложенного, для принятия своевременных мер по развитию рынка необходимо принять соответствующий законопроект, подытожили авторы изменений.
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