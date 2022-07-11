https://sputnik-georgia.ru/20220711/v-gruzii-vnov-vvedut-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-268424531.html

В Грузии вновь введут ограничения из-за коронавируса?

В Грузии вновь введут ограничения из-за коронавируса?

Министр призвал население не паниковать, особенно в случае высокой температуры и при отсутствии других симптомов заболевания 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T19:53+0400

2022-07-11T19:53+0400

2022-07-11T19:53+0400

грузия

общество

новости

здравоохранение

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259991983_0:280:2781:1844_1920x0_80_0_0_0814f0afd1a1948529c6c5e104263f87.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. В Грузии стабильное эпидемиологическое положение, поэтому оснований для возвращения к ограничениям из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом нет, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 2 570.Министр призвал население не паниковать, особенно в случае высокой температуры и при отсутствии других симптомов заболевания."У нас довольно спокойная ситуация. Есть случаи инфицирования, но полностью управляемые, на минимальной отметке. В нескольких странах есть сравнительно больше, однако в нашем случае резкого роста нет", - заявил Азарашвили.По его словам, система здравоохранения Грузии готова при необходимости лечить пациентов в клиниках.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.Поликлиники Грузии готовы к наплыву пациентов с коронавирусом – замминистра>>По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, здравоохранение, коронавирус covid-19