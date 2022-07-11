https://sputnik-georgia.ru/20220711/polikliniki-gruzii-gotovy-k-naplyvu-patsientov-s-koronavirusom---zamministra-268404703.html

Поликлиники Грузии готовы к наплыву пациентов с коронавирусом – замминистра

Поликлиники Грузии готовы к наплыву пациентов с коронавирусом – замминистра

Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 2 570 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T14:40+0400

2022-07-11T14:40+0400

2022-07-11T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Поликлиники Грузии мобилизованы для того, чтобы справляться с увеличившимся количеством случаев заболевания коронавирусом, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 2 570.Габуния отметила, что несмотря на увеличенное количество случаев коронавируса, большая часть пациентов лечится амбулаторно. По ее словам, созданы все условия для того, чтобы семейные врачи вели пациентов на дому.В Грузии доступен медикамент "Паксловид", который используется в первые пять дней инфицирования."Он (медикамент – ред.) хорошо действует в том плане, что снижает риск госпитализации и нежелательного исхода", – подчеркнула Габуния.Кому надо делать вторую бустер-дозу против коронавируса - главный инфекционист Грузии>>Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.Специалисты вновь призывают к ношению масок и предупреждают, что достаточно всего одной минуты, чтобы инфицированный коронавирусом человек заразил здорового.До недавнего времени в стране в основном циркулировал подтип омикрона B.A.2.Церцвадзе: "Омикрон" может стать последним штаммом коронавируса>>По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.Новый подтип "омикрона"В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе обязательного требования носить маски. На сегодняшний день единственной рекомендацией в Грузии остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.В.А.5 впервые зафиксировали в Южной Африке. Инфекция начала быстро распространяться, но оказалась более кратковременной, чем предыдущая. Подтип коронавируса, который до этого был неизвестен, отличается особой заразностью."Нас ждет цунами" – грузинский эпидемиолог о новой волне коронавируса>>Дело в том, что антитела, которые отвечают за нейтрализацию инфекции не могут распознать этот подтип коронавируса и, соответственно, человек легко заражается. Однако течение заболевания более легкое, чем в случае штамма "Дельта".Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, здравоохранение