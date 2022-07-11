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Юг Грузии продолжает трясти

Юг Грузии продолжает трясти

В 09:47 произошло землетрясение магнитудой 3,3 11.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Сейсмологи зафиксировали уже четвертое землетрясение в Грузии за несколько часов - эпицентр неподалеку от села Самеба Дманисского района (около 100 км от Тбилиси). В 07:36 по местному времени землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 9 километрах от села Самеба. Подземные толчки также были зафиксированы в 09:10 в 12 километрах от села Самеба. Магнитуда составила 4,7. В 09:18 по землетрясение было в 11 километрах от Самеба. Магнитуда - 3,1.Еще одно землетрясение произошло в 09:47 в 8 километрах от села Самеба. Магнитуда - 3,3.Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, землетрясение