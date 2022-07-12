https://sputnik-georgia.ru/20220712/gendirektor-mtavari-arkhi-vnov-predstanet-pered-sudom-268462345.html

Гендиректор "Мтавари архи" вновь предстанет перед судом

Гендиректор "Мтавари архи" вновь предстанет перед судом

На первом заседании сторона защиты по риторике поймет, будет ли суд непредвзятым, заявил адвокат 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T22:09+0400

2022-07-12T22:09+0400

2022-07-12T22:29+0400

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ника гварамия

тбилисский апелляционный суд

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Апелляционный суд приступает к рассмотрению дела основателя самого крупного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, первое заседание пройдет 19 июля, заявил адвокат Дито Садзаглишвили.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.По его словам, на первом заседании сторона защиты по риторике поймет, будет ли суд непредвзятым.Прокуратура Грузии утверждает, что в результате полного и объективного расследования были получены неопровержимые доказательства того, что в 2015-2019 годах руководители телеканала, в том числе Гварамия, совершили ряд преступлений разной тяжести."Грузинская мечта" недовольна оценкой омбудсмена приговора Гварамия >>Согласно установленным расследованием фактам, Гварамия подписал соглашение о продаже эфирного времени новой и совершенно неопытной компании "Интер медиа плюс", один из учредителей которой – близкий друг Гварамия.После того, как Халваши начал судебный спор из-за акций телекомпании, "Рустави 2" под руководством Гварамия больше не выплачивал предусмотренные договором деньги, полученные в обмен на рекламу. Эти средства оставались в компании ближайшего друга Гварамия, что наносило существенный ущерб "Рустави 2".

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