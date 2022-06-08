https://sputnik-georgia.ru/20220608/gruzinskaya-mechta-nedovolna-otsenkoy-ombudsmena-prigovora-gvaramiya-267254966.html

"Грузинская мечта" недовольна оценкой омбудсмена приговора Гварамия

"Грузинская мечта" недовольна оценкой омбудсмена приговора Гварамия

Народный защитник Грузии резко раскритиковала решение суда и призвала президента помиловать гендиректора оппозиционного телеканала 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T14:34+0400

2022-06-08T14:34+0400

2022-06-08T14:35+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

арчил талаквадзе

кибар халваши

грузинская мечта

ника гварамия

rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259328513_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9ef1dfb4a632497e9f6308985ac4b9d1.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Заявление Народного защитника Грузии Нино Ломджария по поводу приговора гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия является политическим, а не правовым, заявил председатель парламентского комитате по правам человека Михаил Сарджвеладзе.Ломджария назвала приговор "грубым нарушением стандарта обоснованности и принципа законности" и призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Гварамия, который получил три с половиной года тюрьмы.Что касается вопроса помилования, то, по словам депутата, это является компетенцией президента."Не существует четких критериев, когда (президент - ред.) должен помиловать и когда нет. Не могу прогнозировать. Но я не согласен с той причиной помилования, которая названа", - отметил Сарджвеладзе.Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что Народному защитнику следует делать более "сбалансированные и справедливые" заявления в рамках своего мандата.Омбудсмен призвала президента Грузии помиловать гендиректора ТВ "Мтавари архи" Гварамия>>По его словам, у Ломджария есть право обратиться к президенту с рекомендацией, но существуют подтвержденные следствием факты, которых рассмотрел суд и заявил, что Гварамия нарушил закон.При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования. Журналистикой он занялся вскоре после того, как к власти в 2012 году пришла "Грузинская мечта".Уголовное дело касается периода его деятельности на должности гендиректора телеканала "Рустави 2", который после смены власти стал оппозиционным. В "Рустави 2" Гварамия проработал до июля 2019 года. Элитные квартиры и авто: прокурор рассказал, куда Гварамия потратил деньги "Рустави 2">>Тбилисский горсуд 16 мая 2022 года признал Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари.Ранее Зурабишвили заявила, что приговор Гварамия был несвоевременным. По ее мнению, приговор можно было отложить, так как Грузия ждет решения по ее заявке на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе. При этом президент воздержалась от оценки сути судебного решения.В правящей партии не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. "Рустави 2" был возвращен Халваши в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , арчил талаквадзе, кибар халваши, грузинская мечта, ника гварамия, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв