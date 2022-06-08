https://sputnik-georgia.ru/20220608/gruzinskaya-mechta-nedovolna-otsenkoy-ombudsmena-prigovora-gvaramiya-267254966.html
"Грузинская мечта" недовольна оценкой омбудсмена приговора Гварамия
"Грузинская мечта" недовольна оценкой омбудсмена приговора Гварамия
Народный защитник Грузии резко раскритиковала решение суда и призвала президента помиловать гендиректора оппозиционного телеканала 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T14:34+0400
2022-06-08T14:34+0400
2022-06-08T14:35+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Заявление Народного защитника Грузии Нино Ломджария по поводу приговора гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия является политическим, а не правовым, заявил председатель парламентского комитате по правам человека Михаил Сарджвеладзе.Ломджария назвала приговор "грубым нарушением стандарта обоснованности и принципа законности" и призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Гварамия, который получил три с половиной года тюрьмы.Что касается вопроса помилования, то, по словам депутата, это является компетенцией президента."Не существует четких критериев, когда (президент - ред.) должен помиловать и когда нет. Не могу прогнозировать. Но я не согласен с той причиной помилования, которая названа", - отметил Сарджвеладзе.Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что Народному защитнику следует делать более "сбалансированные и справедливые" заявления в рамках своего мандата.Омбудсмен призвала президента Грузии помиловать гендиректора ТВ "Мтавари архи" Гварамия>>По его словам, у Ломджария есть право обратиться к президенту с рекомендацией, но существуют подтвержденные следствием факты, которых рассмотрел суд и заявил, что Гварамия нарушил закон.При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования. Журналистикой он занялся вскоре после того, как к власти в 2012 году пришла "Грузинская мечта".Уголовное дело касается периода его деятельности на должности гендиректора телеканала "Рустави 2", который после смены власти стал оппозиционным. В "Рустави 2" Гварамия проработал до июля 2019 года. Элитные квартиры и авто: прокурор рассказал, куда Гварамия потратил деньги "Рустави 2">>Тбилисский горсуд 16 мая 2022 года признал Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари.Ранее Зурабишвили заявила, что приговор Гварамия был несвоевременным. По ее мнению, приговор можно было отложить, так как Грузия ждет решения по ее заявке на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе. При этом президент воздержалась от оценки сути судебного решения.В правящей партии не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. "Рустави 2" был возвращен Халваши в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда.
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , арчил талаквадзе, кибар халваши, грузинская мечта, ника гварамия, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв
"Грузинская мечта" недовольна оценкой омбудсмена приговора Гварамия
14:34 08.06.2022 (обновлено: 14:35 08.06.2022)
Народный защитник Грузии резко раскритиковала решение суда и призвала президента помиловать гендиректора оппозиционного телеканала
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Заявление Народного защитника Грузии Нино Ломджария по поводу приговора гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия является политическим, а не правовым, заявил председатель парламентского комитате по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
Ломджария назвала приговор "грубым нарушением стандарта обоснованности и принципа законности" и призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Гварамия, который получил три с половиной года тюрьмы.
"Я не думаю, что оно релевантное и более того, подобные заявления можно объяснить политической предвзятостью… Это больше похоже на политическую оценку, нежели на правовую, а ведь этот вопрос требует правовой оценки", - сказал Сарджвеладзе журналистам.
Что касается вопроса помилования, то, по словам депутата, это является компетенцией президента.
"Не существует четких критериев, когда (президент - ред.) должен помиловать и когда нет. Не могу прогнозировать. Но я не согласен с той причиной помилования, которая названа", - отметил Сарджвеладзе.
Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что Народному защитнику следует делать более "сбалансированные и справедливые" заявления в рамках своего мандата.
По его словам, у Ломджария есть право обратиться к президенту с рекомендацией, но существуют подтвержденные следствием факты, которых рассмотрел суд и заявил, что Гварамия нарушил закон.
"На самом деле он (Гварамия - ред.) не свободный журналист, он не свободный медиа-менеджер, а прикрывающийся журналистикой преступный лидер "Национального движения" (крупнейшая оппозиционная партия - ред.)", - отметил Талаквадзе.
При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования. Журналистикой он занялся вскоре после того, как к власти в 2012 году пришла "Грузинская мечта".
Уголовное дело касается периода его деятельности на должности гендиректора телеканала "Рустави 2", который после смены власти стал оппозиционным. В "Рустави 2" Гварамия проработал до июля 2019 года.
Тбилисский горсуд 16 мая 2022 года признал Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари.
Ранее Зурабишвили заявила, что приговор Гварамия был несвоевременным. По ее мнению, приговор можно было отложить, так как Грузия ждет решения по ее заявке на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе. При этом президент воздержалась от оценки сути судебного решения.
В правящей партии не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. "Рустави 2" был возвращен Халваши в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда.