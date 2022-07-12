https://sputnik-georgia.ru/20220712/kurs-evro-sravnyalsya-s-dollarom-vpervye-za-20-let-268452822.html

Курс евро сравнялся с долларом впервые за 20 лет

Курс евро сравнялся с долларом впервые за 20 лет

Евро дешевеет к доллару под давлением опасений за состояние экономики еврозоны на фоне инфляции и общей геополитической неопределенности 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T15:42+0400

2022-07-12T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14:34 тбс курс евро к доллару снижался до 1,0009 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара, минутами ранее евро приравнялся к доллару. Исторический минимум евро к доллару был достигнут в октябре 2000 года и составил 0,8227 доллара.Евро дешевеет к доллару и торгуется на минимальных за 20 лет уровнях под давлением опасений за состояние экономики еврозоны на фоне ускоряющейся инфляции и общей геополитической неопределенности.Почему укрепляется рубль – глава ЦБ России назвала причины >>Во вторник валютные трейдеры также обратили внимание на статистику из Германии. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 53,8 пункта с минус 28 пунктов в июне. Аналитики при этом прогнозировали показатель на уровне минус 38,3 пункта.

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