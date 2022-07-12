https://sputnik-georgia.ru/20220712/minzdrav-gruzii-budet-finansirovat-kliniki-strany-po-novoy-sisteme-268434309.html

Минздрав Грузии будет финансировать клиники страны по новой системе

Минздрав Грузии будет финансировать клиники страны по новой системе

Внедрение новой системы в клиниках Грузии начато с апреля в пилотном режиме, а с сентября-октября распространится уже на все госпитали страны 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T09:01+0400

2022-07-12T09:01+0400

2022-07-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Государство будет финансировать клиники Грузии по новому методу DRG-системы, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили.DRG (Diagnostic Related Group) или "диагностически связанные группы" – это система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения. При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев.Внедрение новой системы в клиниках Грузии начато с апреля в пилотном режиме, а с сентября-октября распространится уже на все госпитали страны. Поэтапно все клиники должны отвечать тем стандартам, которые для них будет устанавливать государство.По словам Азарашвили, в плане действия 2030 года расписано, в каком году и на каком этапе должно произойти финансирование здравоохранения.До конца 2030 года страна должна покрывать до 90-95% медуслуг, это означает, что в том случае, если большей части населения Грузии понадобится медпомощь, государство будет готово ее оказать. Сегодня этот показатель находится на отметке 70%.Что происходит в главной больнице Грузии? Дирекция клиники сделала заявление >>"У нас есть готовность финансировать медсервисы, которые должны быть как можно высокого стандарта, высокого качества, чтобы мы были уверены в том, что наших граждан лечат в соответствующей среде врачи соответствующей квалификации, и использованы соответствующие медикаменты", – отметил Азарашвили.Министр подчеркнул, что на данный момент идут мероприятия по контролю инфекций в клиниках, чтобы граждане чувствовали себя максимально комфортно. Проверки не одноразовые, а перманентные, отметил глава минздрава.В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%.Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.

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