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Названа дата встречи Путина и Эрдогана
Названа дата встречи Путина и Эрдогана
Путин поедет в Тегеран 19 июля, встреча Путина с Эрдоганом планируется на этот же день 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T16:48+0400
2022-07-12T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков отметил, что в Иране у главы государства запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты."Действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоится и двусторонняя. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом. Вот эта встреча как раз тоже пройдет именно там", — сказал он.О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону >>Песков уточнил, что Путин поедет в Тегеран 19 июля, встреча Путина с Эрдоганом планируется на этот же день.На переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии.
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в мире, новости, политика, россия, турция, иран, тегеран, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Названа дата встречи Путина и Эрдогана
16:48 12.07.2022 (обновлено: 17:07 12.07.2022)
Путин поедет в Тегеран 19 июля, встреча Путина с Эрдоганом планируется на этот же день
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В Тегеране состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию", — сказал он журналистам.
Песков отметил, что в Иране у главы государства запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты.
"Действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоится и двусторонняя. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом. Вот эта встреча как раз тоже пройдет именно там", — сказал он.
Песков уточнил, что Путин поедет в Тегеран 19 июля, встреча Путина с Эрдоганом планируется на этот же день.
На переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии.