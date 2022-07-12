https://sputnik-georgia.ru/20220712/nazvana-data-vstrechi-putina-i-erdogana-268454865.html

Названа дата встречи Путина и Эрдогана

Названа дата встречи Путина и Эрдогана

Путин поедет в Тегеран 19 июля, встреча Путина с Эрдоганом планируется на этот же день 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T16:48+0400

2022-07-12T16:48+0400

2022-07-12T17:07+0400

в мире

новости

политика

россия

турция

иран

тегеран

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261506670_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_083cdeb52b88d62dc268fe740ad975d8.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков отметил, что в Иране у главы государства запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты."Действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоится и двусторонняя. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом. Вот эта встреча как раз тоже пройдет именно там", — сказал он.О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону >>Песков уточнил, что Путин поедет в Тегеран 19 июля, встреча Путина с Эрдоганом планируется на этот же день.На переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии.

турция

иран

тегеран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, политика, россия, турция, иран, тегеран, владимир путин, реджеп тайип эрдоган