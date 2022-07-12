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Победа или доказательства: политики оценили письмо премьер-министра Грузии
Победа или доказательства: политики оценили письмо премьер-министра Грузии
В правящей партии полностью удовлетворены опровержением участия Иванишвили в грузинской политике 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T23:07+0400
2022-07-12T23:07+0400
2022-07-12T23:13+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
бидзина иванишвили
георгий вашадзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Мнения грузинских политиков по поводу письма премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили разошлись: в правящей партии назвали его победой в информационной войне, а в оппозиции нашли подтверждение олигархического правления.Ираклий Гарибашвили во вторник опубликовал объемное письмо в котором по пунктам опроверг утверждение, что основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили управляет страной, но в то же время выразил надежду на его возвращение в политику и отметил, что близко общается с семьей миллиардера.В правящей партии полностью удовлетворены опровержением участия Иванишвили в грузинской политике.По его словам, на всю ложь со стороны "врагов Грузии" общество доказывает, что стоит на стороне правды и заботы о родине.Другой лидер правящей силы Рати Ионатамишвили уверен, что оппозиция никогда не сможет представить доказательства участия Иванишвили в политике."Они говорят, что Иванишвили олигарх и вмешивается в политическую жизнь, но доказательств – ноль. Пока "Грузинская мечта" будет у власти, они будут так говорить", - сказал Ионатамишвили.Деолигархизация и Иванишвили: премьер Грузии высказался по наболевшей теме >>А вот оппозиционные партии нашли доказательства олигархического правления и участия Иванишвили в самом письме Гариббашвили.А вот лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе увидел за письмом переживания самого премьера по поводу своей судьбы."Письмо указывает на две альтернативы: первая - Гарибашвили пытается отделить Иванишвили от себя в глазах Запада, чтобы санкции против Иванишвили не коснулись его лично, и вторая – он просит Иванишвили оставить его ненадолго на должности премьер-министра, так как боится остаться вообще без какой-либо должности", - сказал Вашадзе.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, георгий вашадзе, грузинская мечта
Победа или доказательства: политики оценили письмо премьер-министра Грузии
23:07 12.07.2022 (обновлено: 23:13 12.07.2022)
В правящей партии полностью удовлетворены опровержением участия Иванишвили в грузинской политике
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Мнения грузинских политиков по поводу письма премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили разошлись: в правящей партии назвали его победой в информационной войне, а в оппозиции нашли подтверждение олигархического правления.
Ираклий Гарибашвили во вторник опубликовал объемное письмо в котором по пунктам опроверг утверждение, что основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили управляет страной, но в то же время выразил надежду на его возвращение в политику и отметил, что близко общается с семьей миллиардера.
В правящей партии полностью удовлетворены опровержением участия Иванишвили в грузинской политике.
"В беспрецедентной информационной войне, которая ведется отдельно против Иванишвили, отдельно – против Грузии, победа правды имеет большое принципиальное значение", - заявил один из лидеров правящей силы Мамука Мдинарадзе.
По его словам, на всю ложь со стороны "врагов Грузии" общество доказывает, что стоит на стороне правды и заботы о родине.
Другой лидер правящей силы Рати Ионатамишвили уверен, что оппозиция никогда не сможет представить доказательства участия Иванишвили в политике.
"Они говорят, что Иванишвили олигарх и вмешивается в политическую жизнь, но доказательств – ноль. Пока "Грузинская мечта" будет у власти, они будут так говорить", - сказал Ионатамишвили.
А вот оппозиционные партии нашли доказательства олигархического правления и участия Иванишвили в самом письме Гариббашвили.
"Письмо Гарибашвили прямо доказывает и подтверждает, что в стране олигархическое правление. Мой молодой коллега подсчитал, что в письме премьер-министра Иванишвили упоминается 38 раз, и это показатель того, что решения проблемы без деолигархизации невозможно", - сказал лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.
А вот лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе увидел за письмом переживания самого премьера по поводу своей судьбы.
"Письмо указывает на две альтернативы: первая - Гарибашвили пытается отделить Иванишвили от себя в глазах Запада, чтобы санкции против Иванишвили не коснулись его лично, и вторая – он просит Иванишвили оставить его ненадолго на должности премьер-министра, так как боится остаться вообще без какой-либо должности", - сказал Вашадзе.
Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.