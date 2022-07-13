https://sputnik-georgia.ru/20220713/eto-esche-ne-predel-chto-budet-s-evro-i-dollarom-268476152.html

"Это еще не предел": что будет с евро и долларом

"Это еще не предел": что будет с евро и долларом

Евро сравнялся с долларом – впервые за 20 лет. Сказывается нерасторопность Европейского центрального банка, медленно реагирующего на рекордную инфляцию 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T17:01+0400

2022-07-13T17:01+0400

2022-07-13T17:01+0400

в мире

экономика

аналитика

европа

сша

канада

федеральная резервная система

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/14/266777739_0:72:1281:792_1920x0_80_0_0_6b99292d8e17bb8d2b553f09b6ff88b2.jpg

Сокращение поставок российских энергоресурсов обернется для ЕС длительной и глубокой рецессией, прогнозируют аналитики. Инвесторы настроены крайне скептически. Более того, евро рискует потерять статус резервной валюты, пишет автор РИА Новости Ирина Красикова.На двадцатилетнем минимумеДаже в кризисный 2008-й евро был в 1,6 раза дороже доллара. А сейчас — паритет.Слишком разнится политика Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), поясняют эксперты. Американский регулятор из-за разогнавшейся инфляции трижды в этом году повышал базовую ставку и дошел до 1,5-1,75 процента. В Европе же этот показатель по-прежнему отрицательный — минус 0,5. ЕЦБ не спешит ужесточать денежно-кредитную политику, продолжая накачивать экономику ликвидностью. ФРС, наоборот, действует агрессивно, и это сильно давит на евро.В результате доходность по американским казначейским облигациям выше, чем по долговым обязательствам Старого Света. "У экономики США лучше результаты, чем у большинства других стран. К тому же растет спрос на доллар как защитный актив. Так всегда бывает при геополитической напряженности, замедлении мирового ВВП, повышении риска энергетического и продовольственного кризиса", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Европа больше всех страдает от нехватки энергоресурсов из-за эмбарго на российские нефть и газ.В июне годовая инфляция в еврозоне превысила 8,5 процента — рекорд за всю историю статистических расчетов. Основной вклад внесли тарифы на энергию — прибавили почти 42%. Продукты — 8,9, промтовары — 4,3. Больше всего цены выросли в странах Балтии, особенно зависящих от углеводородов.Подорожание топлива и сельскохозяйственного сырья подрывает экономику региона. К тому же — беженцы, сокращение экспорта в Россию. "Падение евро ускорилось из-за опасений скорой рецессии в еврозоне на фоне энергетического кризиса. Плюс бездействие ЕЦБ заставило игроков рынка закрывать длинные позиции", — комментирует Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Не делайте ставок против еврозоны, — обратился к инвесторам бывший президент ЕЦБ Жан-Клод Трише. Ставку последний раз повышали именно под его руководством — в 2011-м.Подливают масло в огонь санкции и логистические проблемы, более чувствительные для Европы, чем для США. Влияет и рекордный торговый дефицит, вызванный опять же взлетом котировок нефти и газа.Аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление евро к доллару и закрепление пары даже ниже паритета. В пользу приобретения евро — его дешевизна. Против — сложности инвестирования. Покупка валют недружественных стран несет риски, предупреждают эксперты. Сложно реализовать, возможны новые санкции. К тому же банки вводят комиссии за обслуживание счетов. Потрясения, с которыми столкнулся ЕС, и мягкая монетарная политика ЕЦБ еще долго будут давить на европейскую экономику и валюту.Оказались не готовыСитуация изменится, когда цикл повышения ставки ФРС завершится, а ЕЦБ перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики. Но главное — должны стабилизироваться цены на нефть и газ.Между тем мегаватт/час обходится эстонцам уже в 400 евро. Немцам — в 300, французам — почти в 800 по фьючерсам на октябрь — декабрь. В нынешних экстремальных обстоятельствах европейцы вынуждены отказаться от зеленых планов. Возвращаются к "грязному" топливу, в том числе — к углю.Постепенно осознают весь ущерб от антироссийских санкций и в энергетическом лобби. В частности, президент Торговой палаты Австрии Харальд Марер назвал такую политику "непродуманной и вредной". По его словам, евробюрократы забыли проинформировать население о том, сколько за это придется заплатить.Особенно по карману бьет голубое топливо. За три месяца августовский фьючерс на бирже ICE взлетел на 77,7 процента. Главная причина — сокращение поставок из России. "Из пяти маршрутов в Европу, по сути, действует один "Северный поток", и то на треть мощности. По польскому участку трубопровода OPAL, "Турецкому потоку", украинской ГТС прокачивают по минимуму. А "Ямал — Европа" — под российскими контрсанкциями", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Кроме того, Канада пока не вернула после ремонта газокомпрессорные турбины "Северного потока". В результате мощность снизилась на 60 процентов. Плюс плановая профилактическая приостановка во второй декаде июля. И все совпало с закачкой в европейские хранилища на осенне-зимний период. В результате котировки опять резко пошли вверх.После сообщений о том, что Канада пообещала доставить турбины 8 июля, а плановые работы на "Северном потоке" закончатся после 21-го, цены немного опустились.Однако голубое топливо все равно очень дорогое. Импорт из России уменьшился из-за отказа некоторых стран рассчитываться рублями. "В таких условиях европейцам придется экономить энергоносители, искать альтернативных поставщиков и другое топливо", — отмечает Деев.Надежды Европы на американский СПГ не оправдались: не хватает танкеров — они зафрахтованы на долгий срок на другие направления, в основном в Азию."Европейские подземные газовые хранилища заполнены менее чем на 60 процентов. Регламент требует 80 процентов к 1 ноября. Выполнить это будет сложно. Если не удастся, голубое топливо в ЕС закончится к февралю", — предупреждает эксперт.Аналитики ожидают дальнейшего повышения стоимости природного газа в Европе и, как следствие, взлета тарифов ЖКХ и цен на продовольствие.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20220712/kurs-evro-sravnyalsya-s-dollarom-vpervye-za-20-let-268452822.html

https://sputnik-georgia.ru/20220520/266777713.html

европа

сша

канада

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, экономика, аналитика, европа, сша, канада, федеральная резервная система, колумнисты