https://sputnik-georgia.ru/20220713/glava-parlamenta-gruzii-raskritikoval-deputata-evroparlamenta-268485163.html

Глава парламента Грузии раскритиковал депутата Европарламента

Глава парламента Грузии раскритиковал депутата Европарламента

Темой спора вновь стал основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T16:47+0400

2022-07-13T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал членов Европарламента не поощрять поляризацию в стране своими заявлениями.Ранее в среду европарламентарий, вице-председатель "Европейской народной партии" Расы Юкнявичене заявила, что одно из условий для предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз - деолигархизация, подразумевает "дебидзинизацию" или "деиванишвилиацию". По его словам, представитель "Европейской народной партии" противоречит настрою Евросоюза. "Могу сказать одно: конкретно этот депутат сама противоречит настрою Евросоюза, поощряет поляризацию в Грузии и в этом плане оскорбляет грузинскую демократию", - подчеркнул Папуашвили.По словам спикера парламента, все видят, что поляризация в политической элите является проблемой."Дело в том, что "Грузинская места" сделала шаг, в том числе для смягчения риторики. Очень жаль, что оппозиция не следует в этом за нами и вновь сохраняет поляризующую риторику. Очень жаль, что некоторые члены Европарламента разделяют ту же риторику", - отметил Папуашвили.Еврокомиссия отложила сроки составления отчета о Грузии по вопросу статуса>>О том, что основатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванившили управляет страной из-за кулис, постоянно говорит часть грузинской оппозиции."Европейская народная партия" является крупнейшей партией в Европарламенте. В нее входит крупнейшая оппозиционная пария Грузии "Единое национальное движение", которую в свое время основал экс-президент Михаил Саакашвили.Что касается Иванишвили, по словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.

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новости, политика, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, европарламент, европейская народная партия, грузинская мечта, единое нацдвижение