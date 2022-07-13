https://sputnik-georgia.ru/20220713/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-iyulya-2022-268432618.html

Какой сегодня церковный праздник: 13 июля 2022

Какой сегодня церковный праздник: 13 июля 2022

По православному церковному календарю 13 июля 2022 празднуется Собор cвятых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T01:01+0400

2022-07-13T01:01+0400

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календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, почему эти святые упоминается в церковном календаре 13 июля в один день.Собор двенадцати апостоловПо церковному календарю 13 июля празднуют Собор cвятых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых.Церковь каждого из двенадцати апостолов чествует в разное время года, а общее празднование установили на следующий день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла с IV века.После избрания Иисусом первых двенадцати учеников, они, оставив родных, дома и дела, неотлучно следовали за Учителем, разделяя Его лишения и страдания.Первыми учениками и свидетелями последних месяцев жизни Спасителя стали Симон-Петр, его брат Андрей Первозванный, Иоанн Богослов и его брат Иаков, Матфей и его брат Иаков Алфеев, Филипп, Варфоломей, Симон Канонит, Фома, Фаддей и Иуда Искариот.Только один из двенадцати избранных не выдержал возложенной миссии. Им был Иуда Искариот, предавший Христа, место которого занял Левий Матфей.Апостолы после распятия, воскресения и вознесения Спасителя, получив дар пророчествовать и исцелять от Святого Духа в виде огненных языков, разошлись по миру и проповедовали Христово учение в самых дальних его уголках.Своей смертью из двенадцати апостолов умер только Иоанн Богослов. Остальных казнили. Истории деятельности и жизни учеников Христа изложены в Евангелии и книге "Деяния святых апостолов".Апостол Павел, носивший до крещения имя Савл, чудесным образом призванный Господом на апостольское служение, не знал Иисуса в Его земной жизни и жестоко преследовал Его учеников и христиан в целом.Павел, среди благовестников Святого Евангелия, занимает особое место, хотя не входит в число ни 12, ни 70 апостолов, и именуется вместе с Петром первоверховным за огромный вклад в распространение христианской религии.ИмениныПо церковному календарю 13 июля именины отмечают Динара, Арсений, Андрей, Варфоломей, Василий, Иаков, Иона, Иоанн, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Софроний, Тихон, Тимофей, Филипп и Фома.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220618/petrovskiy-post-2022-sut-traditsii-i-primety-267589185.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников